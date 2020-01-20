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Закреп у вагітних: чому виникає та що їсти

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Закрепи при вагітності: симптоми / Unsplash

Нормальна частота дефекації – від 3 разів на день до 3 разів на тиждень. На жаль, закреп часто супроводжує вагітність, але цю проблему можна легко вирішити за допомогою корекції раціону.

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Матка та кишківник мають спільну іннервацію. Оскільки під час вагітності всі процеси в організмі спрямовані на розслаблення матки, кишківник "розслабляється". Прогестерон, той самий "гормон вагітності", розслаблює гладенькі м’язові клітини, внаслідок чого знижує тонус матки й автоматично розслаблює мускулатуру товстого кишківника.

 
Закреп при вагітності – симптоми
  • Затримка дефекації;
  • Виділення твердих фекальних мас, які часто супроводжуються напругою та дискомфортом;

Що їсти вагітним, аби позбутися закрепів

Передусім варто пити 1,5-2 літрів чистої негазованої води на добу. Рекомендується включати у свій раціон: моркву, зелень, цільнозерновий хліб, кабачки, спаржеву квасолю, огірки, броколі, ківі, банан, яблука (як запечені, так і свіжі) та гарбуз.

  • Буряк і моркву рекомендовано тушкувати, запікати або відварювати.
  • Гарбуз найкраще споживати в запеченому вигляді.
  • На 100 грамів м‘яса варто з‘їдати мінімум 200 грам овочів.
  • Намагайтесь вживати 4-5 порцій овочів/фруктів на добу (порція вагою 80-100 грам).

Не варто забувати й про сухофрукти:

  • Курагу;
  • Родзинки;
  • Чорнослив;
  • Інжир;

Від чого варто відмовитися або вживати в невеликих кількостях:

  • Редьку;
  • Горох і бобові;
  • Гриби;
  • Консервовані овочі, фрукти та м‘ясні консерви;
  • Міцні чаї та каву;
  • Солодощі та здобну випічку;
  • Солодкі йогурти та знежирені молочні вироби;
  • Тверді сири;
  • Перероблені м’ясні продукти (ковбаси, сосиски);
  • Продукти, що містять тартразин (пофарбовані газовані та солодкі напої, пофарбовані креми, жувальні гумки й цукерки, копченості).

Обговоріть цю проблему з лікарем, адже деякі ліки чи препарати також можуть викликати проблеми з дефекацією.

Важливо: В жодному випадку не обирайте послаблюючі засоби самостійно, адже вагітним підходить лише меншість з них. Тому, якщо зміна харчування не допомогла, перед вживанням препаратів необхідно порадитись з лікарем. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Вагітність і пологи Шлунково-кишковий тракт
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