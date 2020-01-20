Закреп у вагітних: чому виникає та що їсти
Нормальна частота дефекації – від 3 разів на день до 3 разів на тиждень. На жаль, закреп часто супроводжує вагітність, але цю проблему можна легко вирішити за допомогою корекції раціону.
Як боротися з закрепом під час вагітності, розповіла акушер-гінеколог Тетяна Калиній.
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Матка та кишківник мають спільну іннервацію. Оскільки під час вагітності всі процеси в організмі спрямовані на розслаблення матки, кишківник "розслабляється". Прогестерон, той самий "гормон вагітності", розслаблює гладенькі м’язові клітини, внаслідок чого знижує тонус матки й автоматично розслаблює мускулатуру товстого кишківника.
- Затримка дефекації;
- Виділення твердих фекальних мас, які часто супроводжуються напругою та дискомфортом;
Що їсти вагітним, аби позбутися закрепів
Передусім варто пити 1,5-2 літрів чистої негазованої води на добу. Рекомендується включати у свій раціон: моркву, зелень, цільнозерновий хліб, кабачки, спаржеву квасолю, огірки, броколі, ківі, банан, яблука (як запечені, так і свіжі) та гарбуз.
- Буряк і моркву рекомендовано тушкувати, запікати або відварювати.
- Гарбуз найкраще споживати в запеченому вигляді.
- На 100 грамів м‘яса варто з‘їдати мінімум 200 грам овочів.
- Намагайтесь вживати 4-5 порцій овочів/фруктів на добу (порція вагою 80-100 грам).
Не варто забувати й про сухофрукти:
- Курагу;
- Родзинки;
- Чорнослив;
- Інжир;
Від чого варто відмовитися або вживати в невеликих кількостях:
- Редьку;
- Горох і бобові;
- Гриби;
- Консервовані овочі, фрукти та м‘ясні консерви;
- Міцні чаї та каву;
- Солодощі та здобну випічку;
- Солодкі йогурти та знежирені молочні вироби;
- Тверді сири;
- Перероблені м’ясні продукти (ковбаси, сосиски);
- Продукти, що містять тартразин (пофарбовані газовані та солодкі напої, пофарбовані креми, жувальні гумки й цукерки, копченості).
Обговоріть цю проблему з лікарем, адже деякі ліки чи препарати також можуть викликати проблеми з дефекацією.
Важливо: В жодному випадку не обирайте послаблюючі засоби самостійно, адже вагітним підходить лише меншість з них. Тому, якщо зміна харчування не допомогла, перед вживанням препаратів необхідно порадитись з лікарем.
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