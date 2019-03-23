Як жінкам уповільнити процес старіння: несподівані висновки вчених

Кожна жінка мріє чимдовше залишатися красивою, молодою та з підтягнутою шкірою. Проте, старіння – природний процес, який не можна зупинити, лиш уповільнити. Так, запорукою жіночої довгої молодості можуть бути діти.

Дослідники з канадського Університету Саймона Фрейзера стверджують, що чим більше дітей народила жінка, тим повільніше в її організмі протікають процеси старіння, пише Daily Mail.

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Науковці провели дослідження серед 75 жінок. Вони встановили, що у представниць прекрасної статі, які мають більше дітей, теломери – ділянки на кінцівках хромосоми ДНК – довші. Саме вони відповідають за зношення клітин в організмі.

Така причина може бути викликана підвищеним рівнем естрогену. Він виділяється під час вагітності й слугує антиоксидантом, що захищає клітини від старіння.

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