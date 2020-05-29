Запропонували нову схему лікування коронавірусу
Вчені заявили, що знайшли нове поєднання ліків, яке допоможе одужати хворим на COVID-19, це комбінація антивірусного і протизапального препаратів. За задумом дослідників, перший препарат зупинить розвиток інфекції, а другий не дасть розвинутися "цитокіновому шторму" – небезпечної для організму імунної реакції.
Фахівці з Медичного коледжу імені Альберта Ейнштейна вже розпочали випробувань нової схеми лікування COVID-19. Йдеться про комбінацію антивірусного препарату Ремдесівір і протизапального Баріцітініб. Про це йдеться в науковій статті, яку опублікував Science Daily.
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Кілька місяців тому команда однією з перших приступила до досліджень ефективності внутрішньовенних ін'єкцій Ремдесівіру для боротьби з ускладненнями на занедужанням внаслідок COVID-19.
Пацієнти, які отримували комбінацію цих препаратів, видужували на чотири дні раніше тих, хто отримував плацебо.
Вчені пропонують нову комбінацію ліків проти COVID-19
Тепер дослідники ще раз перевірять, чи можна поліпшити результати поєднанням Ремдесівіру з Баріцітінібом – препаратом, який зазвичай використовується для лікування ревматоїдного артриту.
Вчені сподіваються, що така комбінація не тільки сповільнить розмноження вірусу, а й зупинить розвиток "цитокінового шторму" – надмірної реакції імунної системи на інфекцію.
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Як перевірять ефективність поєднання препаратів
Учасники випробувань пройдуть десятиденний курс внутрішньовенних ін'єкцій Ремдесівіру.
Далі частині з них призначать приймати впродовж двох тижнів Баріцітініб, інші учасники прийматимуть плацебо.
Якщо комбінація двох препаратів покаже себе успішною, вона може стати новим стандартом для лікування COVID-19.
Що відомо про лікування COVID-19? Наразі немає ефективних ліків проти коронавірусу. Усі ліки, які застосовують наразі – експериментальна терапія. Вони схвалені для застосування лише тому, що вони довели свою ефективність при інших захворюваннях.