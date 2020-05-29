Запропонували нову схему лікування коронавірусу

Вчені заявили, що знайшли нове поєднання ліків, яке допоможе одужати хворим на COVID-19, це комбінація антивірусного і протизапального препаратів. За задумом дослідників, перший препарат зупинить розвиток інфекції, а другий не дасть розвинутися "цитокіновому шторму" – небезпечної для організму імунної реакції.

Фахівці з Медичного коледжу імені Альберта Ейнштейна вже розпочали випробувань нової схеми лікування COVID-19. Йдеться про комбінацію антивірусного препарату Ремдесівір і протизапального Баріцітініб. Про це йдеться в науковій статті, яку опублікував Science Daily.

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Кілька місяців тому команда однією з перших приступила до досліджень ефективності внутрішньовенних ін'єкцій Ремдесівіру для боротьби з ускладненнями на занедужанням внаслідок COVID-19.

Пацієнти, які отримували комбінацію цих препаратів, видужували на чотири дні раніше тих, хто отримував плацебо.

Вчені пропонують нову комбінацію ліків проти COVID-19

Тепер дослідники ще раз перевірять, чи можна поліпшити результати поєднанням Ремдесівіру з Баріцітінібом – препаратом, який зазвичай використовується для лікування ревматоїдного артриту.

Вчені сподіваються, що така комбінація не тільки сповільнить розмноження вірусу, а й зупинить розвиток "цитокінового шторму" – надмірної реакції імунної системи на інфекцію.

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Як перевірять ефективність поєднання препаратів

Учасники випробувань пройдуть десятиденний курс внутрішньовенних ін'єкцій Ремдесівіру.

Далі частині з них призначать приймати впродовж двох тижнів Баріцітініб, інші учасники прийматимуть плацебо.

Якщо комбінація двох препаратів покаже себе успішною, вона може стати новим стандартом для лікування COVID-19.

Що відомо про лікування COVID-19? Наразі немає ефективних ліків проти коронавірусу. Усі ліки, які застосовують наразі – експериментальна терапія. Вони схвалені для застосування лише тому, що вони довели свою ефективність при інших захворюваннях.