Запропонували новий спосіб визначення статі

Французькі і південноафриканські дослідники виявили, що форма завитки внутрішнього вуха має статеві ознаки вже при народженні людини.

Вчені вивчили в трьох вимірах форму завитки людського вуха. Моделлю послужили 94 клінічні зразки з Франції та Південної Африки, інформує Le Monde.

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Завитки проаналізували з використанням математичних і комп'ютерних інструментів.

Вони дуже ретельно проаналізували геометрію завитки й помітили відмінності в її спіралі. Ці відмінності були пов'язані зі статевою приналежністю, а не з географічним походженням людей.

Завитка – що це? Це конічна закручена комірка у кістці, за розміром вона становить половину горошини. Вона складається з трьох спірально закручених трубок.

Щоб підтвердити точність цих методів визначення статі, експерти дослідили біологічний профіль нової вибірки. Для цього їм потрібно було виявити статеві відмінності 22 юнацьких скелетів зі Страсбурзького музею анатомії, стать яких вони вже знали. Після порівняння результатів два з цих скелетів були помилково ідентифіковані як чоловіки, тоді як насправді вони були жінками.

Будова вуха

До сих пір кращим показником для визначення статі людини по його скелету був таз, який у жінок ширший, щоб дозволити проходження дитини під час пологів. Однак ці статеві відмінності (диморфізм) в основному доступні для спостереження на добре збережених дорослих скелетах.

Дізнатися стать дитини по тазу або навіть по всьому скелету практично неможливо. Статевий диморфізм не проявляється до статевого дозрівання. Тому вивчення форми завитки внутрішнього вуха допоможе подолати ці труднощі.

Жодному досі відомому методу визначення статевих відмінностей, окрім визначення по тазу, не вдавалося досягнути такої точності. За допомогою цього методу можна буде визначити стать дуже древніх викопних залишків, навіть фрагментарних.

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