З запуском ІФА-тестування затримки результатів тестів ПЛР можуть скоротитись

Через завантаженість лабораторій громадяни України довго чекають своїх результатів тестів на коронавірус. Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що введення ІФА-тестування розвантажить українські лабораторії.

Україна готується до введення масового ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу, розповів міністр охорони здоров'я в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Він розповів, що Україна вже отримала пропозиції від декількох компаній. Зокрема, МОЗ домовилося з компанією Roche, яка сертифікувала свої ІФА-тести в ЄС та у США.

Я впевнений, що коли ми запустимо технологію з ІФА-тестами, то розвантажимо наші лабораторії. ІФА-тести визначають наявність антитіл в крові людини, що виникають, коли людина вже перехворіла,

– заявив Степанов.

Він додав, що ці тестування проводитимуться безкоштовно, тобто за державні кошти. Втім, ІФА-тестування зможуть проводити й приватні лабораторії, але в таких установах ця послуга вже буде платною.

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