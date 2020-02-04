Заражена коронавірусом жінка народила здорову дитину

Новини, пов'язані з коронавірусів можуть бути не тільки сумними. Так, стало відомо, що в китайському Харбіні заражена пацієнтка народила абсолютно здорову дитину.

Ім'я матері не повідомляють, але відомо, що жінка народила на 38-му (нормою вважають пологи з 38 по 42) тижні вагітності, передає інформаційний портал ECNS.

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Лікарі вирішили робити їй кесарів розтин, оскільки її життя перебувало під загрозою через хворобу, і з кожним днем їй ставало все гірше.

Вага дівчинки при народженні склала 3,05 кілограма. Медики потішили матір, повідомивши, що здоров'я дівчинки оцінюється на десять з десяти балів за шкалою Апгар (система швидкої оцінки новонародженого малюка). У дитини також взяли аналіз на коронавірус, і він показав негативний результат.

Зараз малятко знаходиться під суворим наглядом лікарів в окремій палаті. До речі, мама також йде на поправку.



Як не захворіти на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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