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Молоді люди мають перехворіти COVID-19: науковці знайшли шлях виходу з карантину

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Карантин має закінчуватися / 5.ua

Провідний епідеміолог з Німеччини Олександр Кекуле закликає світ покласти край самоізоляції. Він вважає, що, якщо такий режим триватиме надто довго, то заподіє більше шкоди, ніж сам вірус.

Науковець запропонував свій план виходу з цієї ситуації, пише The Telegraph.

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Ми не можемо чекати на вакцину. Ми не можемо весь цей час сидіти під замком. Інакше наше суспільство і наша культура будуть повністю зруйновані,
– заявив професор.

Кекуле наголосив, що людям потрібно виробляти імунітет до COVID-19 і чим більше його будуть мати, тим повільніше поширюватиметься вірус. 

  • По-перше, за його словами, залишатися вдома повинні тільки літні люди, оскільки у них є великий ризик ускладнення коронавірусу.
  • По-друге, слід перейти від соціального дистанціювання до "інтелектуального". Наприклад, касиру в супермаркеті треба носити маску і дотримуватися правил гігієни. Таксист повинен перестати торкатися обличчя після перерахування грошей. Всі мають часто мити руки, зберігати дистанцію і не торкатися інших людей. 
  • По-третє, епідеміолог впевнений, що потрібно дозволити молодим людям заразитися коронавірусів.

Він додав, що найменшому ризику піддаються діти, тому спочатку карантин потрібно зняти в школах і дитячих садках. 

Кекуле визнає, що деякі молодші люди серйозно хворіють і помирають від коронавірусу.

У цих випадках відбувається те, що їх імунна система надмірно реагує і починає атакувати власне тіло. Але це відбувається лише з дуже невеликою кількістю людей. Я знаю, це звучить бездушно, але нам, можливо, доведеться змиритися з цим,
– визнав професор. 

За його словами, колективний імунітет – наш єдиний варіант і ми повинні знайти спосіб жити з цим вірусом.


Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Імунітет Профілактика захворювань Новини Здоров'я Лікування
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