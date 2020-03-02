Зарплату лікарям піднімуть на 30%, – Гончарук

Уряд повідомив про підняття заробітної плати українським лікарям. Підвищення запланували з 1 квітня, очікують, що окремі категорії лікарів зможуть отримувати зарплату вищу на 30%.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу.

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Рівно через місяць стартує медична реформа. Відтак, послуги в лікарнях, які передбачені пакетом гарантованих послуг, будуть надавати українцям безкоштовно.

Олексій Гончарук “ Зарплата лікарів збільшиться на 30%, а за окремими розрахунками по окремих лікарнях навіть більше. Вперше з'явиться безкоштовна медицина. Послуги в лікарнях мають надаватися без додаткових витрат ”.

Прем'єр зазначив, що попереду ще місяць розрахунків та організаційної роботи. Потрібно узгодити роботу мережу опорних лікарень. Станом на сьогодні, НСЗУ отримали від українських лікарень заявки, відтак тепер мережу спланують. Також Гончарук повідомив, що закриття лікарень не передбачають.

Що передбачає програма медичних гарантій

До неї увійдуть медичні послуги за 6 напрямками: первинна допомога, спеціалізована амбулаторна допомога, спеціалізована стаціонарна допомога, екстрена допомога, паліативна допомога, реабілітація.

Лікарні будуть надавати ці послуги за моделлю оплати "гроші ходять за пацієнтом". На первинній ланці повністю перейти на таку модель вдалося за один рік. Для спеціалізованої допомоги це не буде так швидко – у МОЗ прогнозують перехід за два-три роки.

Для пацієнтів система нескладна: спеціалізовані послуги розділяються на дві частини – екстрені та планові. Вартість перших повністю покриває НСЗУ (вони входять у програму медичних гарантій). Екстрена допомога надається незалежно від того, чи є у вас декларація з сімейним лікарем.

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