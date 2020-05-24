Засмагання на сонці не врятує від коронавірусу, – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я України спростували міф про те, що засмага нібито захищає від коронавірусу COVID-19.

Про це написала пресслужба МОЗ на сторінці у фейсбуці.

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У Міністерстві наголосили, що засмагання на сонці не може захистити людину від коронавірусу.

Якщо поряд з вами є хвора на COVID-19 людина, захищатися від інфікування треба за допомогою соціальної дистанції та особистої гігієни.

Вірус поводить себе менш активно в сухому гарячому повітрі. Тобто суха погода, відсутність вологи і УФ згубно діють на вірус. Проте він може втратити активність, але не зникнути,

– додали у джерелі.

Коронавірус і вітамін D

Додамо, раніше вчені з Британії, Європи і США заявили, що твердження про користь вітаміну D при лікуванні коронавірусу не підтверджуються адекватними дослідженнями на людях.

Також ВООЗ повідомила, що вплив сонця або температури вище 25 градусів не змінює здатності до зараження збудника COVID-19.