Заступник голови МОЗ втік з брифінгу після незручного питання – відео

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Заступник голови МОЗ втік з власного брифінгу
Заступник голови МОЗ втік з власного брифінгу

Перший заступник голови МОЗ Андрій Семиволос втік з брифінгу прямо під час питання журналістки.

На опублікованому відео помітно, що відразу після того, як журналістка почала ставити йому запитання щодо скандалу у відомстві та недопуску на робочі місця людей з команди минулого керівництва, чиновник просто встав зі свого місця і без пояснень покинув приміщення.

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Після цього на брифінгу залишився тільки радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раімов, який повідомив журналістам, що Семиволосу терміново потрібно було піти на якусь нараду.

При цьому Раїмов здивувався невдоволенню журналістів, пов’язаному з поведінкою заступника очільника МОЗ.

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Теги: Здоров'я Медицина Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Зоряна Скалецька
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