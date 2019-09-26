Заступник голови МОЗ втік з брифінгу після незручного питання – відео

Перший заступник голови МОЗ Андрій Семиволос втік з брифінгу прямо під час питання журналістки.

На опублікованому відео помітно, що відразу після того, як журналістка почала ставити йому запитання щодо скандалу у відомстві та недопуску на робочі місця людей з команди минулого керівництва, чиновник просто встав зі свого місця і без пояснень покинув приміщення.

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Після цього на брифінгу залишився тільки радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раімов, який повідомив журналістам, що Семиволосу терміново потрібно було піти на якусь нараду.

За що з нами так?...((((( pic.twitter.com/P6JUsWLEXe — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 25 вересня 2019 р.

При цьому Раїмов здивувався невдоволенню журналістів, пов’язаному з поведінкою заступника очільника МОЗ.