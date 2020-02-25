Заступник міністра охорони здоров'я Ірану захворів на коронавірус

Заступник міністра охорони здоров'я Ірану Ірадж Харірчі повідомив, що заразився коронавірусом, діагноз підтвердили лабораторно.

Про це повідомив сам чиновник у Twitter, пише Independet.

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Я заражений коронавірусом, але почуваю себе непогано, і, сподіваюся, що незабаром продовжу вас інформувати,

– сказав він.

Харірчі висловив упевненість, що йому вдасться перемогти захворювання.

حریرچی: من هم کرونایی شدم، حتما کرونا را شکست می دهیم. pic.twitter.com/O0zsfDwgAS — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 25, 2020

Офіційно в Ірані число заражених коронавірусом Covid-2019 досягло 95, летальний результат зафіксований у 15 людей. Втім, чиновник Ахмад Фарахані заявив про 50 смертей, які сталися ще 13 лютого.

Вірменія та Таджикистан 24 лютого оголосили, що припиняють на два тижні сухопутне сполучення з Іраном і обмежує авіасполучення у зв'язку з коронавірусом.

До теми: Іран на другому місці за смертністю від коронавірусу: померли 50 людей

Нагадаємо, що міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька зараз перебуває на обсервації у Нових Санжарах разом з евакуйованими українцями з Китаю. Вона прийняла таке рішення після того, як у селищі місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести проти поселення евакуйованих.



Скалецька зустрілася з евакуйованими з Китаю/Фото: соцмережі

Головне про коронавірус Covid-2019

Станом на 25 лютого загальна кількість інфікованих перевищує 80 000 осіб по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000.

по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000. Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії . Там від ускладнень від коронавірусу померло 7 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

. Там від ускладнень від коронавірусу померло 7 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше.

Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.

. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу. У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає. Люди перебувають на обсервації в медичному центрі " Нові Санжари

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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