Заступниця Міністерки охорони здоров'я Младена Качурець подала у відставку

Заступниця очільниці МОЗ Зоряни Скалецької заявила про те, що йде за власним бажанням. Її цінності не збігаються з верхівкою команди МОЗ, а вона "не хоче йти на компроміс з власною совістю".

Младена Качурець хоче працювати над втіленням ідей, що лежать в основі трансформації системи, але не в цьому складі МОЗ, про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebok.

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За її словами, вона погодилась стати заступником Міністра охорони здоров'я, адже думала, нове політичне керівництво міністерства прийме естафету трансформації охорони здоров'я та продовжить втілювати заплановане.

Младена Качурець – заступниця очільниці МОЗ “...Я була переконана, що міністерка Зоряна Скалецька, яку я знала зі студентських років як викладачку та експертку з медичного права, також розуміє необхідність приймати часом непопулярні, але потрібні рішення, усвідомлює важливість командної роботи. Однак вже з перших днів після призначення стало зрозуміло, що про командну роботу та формування спільної політичної позиції не йдеться”.

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Младена Качурець розповіла й про те, що блокувалися або ігнорувалися всі спроби ініціювати налагодження роботи, зібратися разом з командою заступників та керівниками підрозділів МОЗ, визначити стратегічне бачення, обговорити ключові політичні рішення та курс. Заступниця Скалецької навіть не бачила та не брала участі в опрацюванні та погодженні документа, який ліг в основу Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Вона додала, що ухвалений документ з визначеними цілями став несподіванкою для більшості працівників МОЗ.

Також, за її словами, досі немає чіткого розподілу обов'язків між заступниками, без якого ніхто з них не має можливості повноцінно реалізувати свої повноваження, приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність.

Певні паралельні завдання ставилися радниками в обхід заступників. За цей час проведено безліч зустрічей з залученням діячів, які "дореформували" українську медицину впродовж 25 років до того стану, який ми спостерігали до початку реформ.

Младена Качурець “Домовленості з теперішнім "самопроголошеним" керівництвом Одеського медуніверситету є чітким сигналом, що держава в особі МОЗ схвалює будь-які, навіть рейдерські, методи боротьби за керівництво університетом і розпил державних коштів, а не відстоює позицію відновлення правового порядку та притягнення до відповідальності осіб, які зухвало порушують закон. І це в умовах задекларованого Президентом та Урядом курсу на боротьбу з рейдерством”.

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Качурець додала, що за 3 місяці на посаді вона переконалася в тому, що політичні рішення відкладаються, а публічно озвучується позиція, яка не обговорювалася всередині Міністерства чи обговорюється без участі фахівців, які над ними працюють. Сотні сторінок аналітичних записок, матеріалів, проєктів рішень, наданих Міністру у різних формах – не беруться до уваги або вважаються недостатніми без пояснення позиції.

Младена Качурець “Я, як заступник міністра, вважаю неприпустимим такий незрозумілий і непрозорий процес прийняття та неприйняття рішень. Залишатись надалі на посаді для мене з багатьох причин – це компроміс із совістю, на який я не піду”.



Заява про відставку заступниці очільниці МОЗ / Facebook

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