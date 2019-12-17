Заступниця Міністерки охорони здоров'я Младена Качурець подала у відставку
Заступниця очільниці МОЗ Зоряни Скалецької заявила про те, що йде за власним бажанням. Її цінності не збігаються з верхівкою команди МОЗ, а вона "не хоче йти на компроміс з власною совістю".
Младена Качурець хоче працювати над втіленням ідей, що лежать в основі трансформації системи, але не в цьому складі МОЗ, про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebok.
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За її словами, вона погодилась стати заступником Міністра охорони здоров'я, адже думала, нове політичне керівництво міністерства прийме естафету трансформації охорони здоров'я та продовжить втілювати заплановане.
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Младена Качурець розповіла й про те, що блокувалися або ігнорувалися всі спроби ініціювати налагодження роботи, зібратися разом з командою заступників та керівниками підрозділів МОЗ, визначити стратегічне бачення, обговорити ключові політичні рішення та курс. Заступниця Скалецької навіть не бачила та не брала участі в опрацюванні та погодженні документа, який ліг в основу Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Вона додала, що ухвалений документ з визначеними цілями став несподіванкою для більшості працівників МОЗ.
Також, за її словами, досі немає чіткого розподілу обов'язків між заступниками, без якого ніхто з них не має можливості повноцінно реалізувати свої повноваження, приймати самостійні рішення і нести за них відповідальність.
Певні паралельні завдання ставилися радниками в обхід заступників. За цей час проведено безліч зустрічей з залученням діячів, які "дореформували" українську медицину впродовж 25 років до того стану, який ми спостерігали до початку реформ.
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Качурець додала, що за 3 місяці на посаді вона переконалася в тому, що політичні рішення відкладаються, а публічно озвучується позиція, яка не обговорювалася всередині Міністерства чи обговорюється без участі фахівців, які над ними працюють. Сотні сторінок аналітичних записок, матеріалів, проєктів рішень, наданих Міністру у різних формах – не беруться до уваги або вважаються недостатніми без пояснення позиції.
Заява про відставку заступниці очільниці МОЗ / Facebook
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