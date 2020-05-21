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Затримка введення карантину у США привела щонайменше до 36 тисяч смертей, – ЗМІ

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Затримка введення карантину у США привела щонайменше до 36 тисяч смертей
Затримка введення карантину у США привела щонайменше до 36 тисяч смертей / Getty Images

Якби у США впровадили карантинні заходи тижнем раніше, кількість смертей через коронавірусну інфекцію могла б бути значно нижчою.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на дослідження Колумбійського університету.

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У джерелі йдеться, якщо у США почали впровадили б карантинні заходи тижнем раніше в березні, в результаті пандемії COVID-19 загинуло б на 36 тисяч людей менше.

Додамо, станом на 21 травня у США зафіксували 1 555 537 випадків зараження на коронавірус.

На жаль, 93 558 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних хворобою. За цими показниками країна займає перше місце за кількістю заражених і летальних випадків у світі.

Водночас США збільшили гуманітарну та медичну допомогу Україні для протистояння коронавірусу до 15,5 мільйона доларів. На гуманітарну та невідкладну медичну допомогу різним країнам світу Трамп виділив понад 900 мільйонів доларів.  

 

 

Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини США Здорове життя
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