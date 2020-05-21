Затримка введення карантину у США привела щонайменше до 36 тисяч смертей, – ЗМІ

Якби у США впровадили карантинні заходи тижнем раніше, кількість смертей через коронавірусну інфекцію могла б бути значно нижчою.

Про це пише видання The New York Times з посиланням на дослідження Колумбійського університету.

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У джерелі йдеться, якщо у США почали впровадили б карантинні заходи тижнем раніше в березні, в результаті пандемії COVID-19 загинуло б на 36 тисяч людей менше.

Додамо, станом на 21 травня у США зафіксували 1 555 537 випадків зараження на коронавірус.

На жаль, 93 558 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних хворобою. За цими показниками країна займає перше місце за кількістю заражених і летальних випадків у світі.

Водночас США збільшили гуманітарну та медичну допомогу Україні для протистояння коронавірусу до 15,5 мільйона доларів. На гуманітарну та невідкладну медичну допомогу різним країнам світу Трамп виділив понад 900 мільйонів доларів.