Затримка місячних: неочевидні причини та коли бити на сполох

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Нерегулярний цикл
Нерегулярний цикл / nationaldayofreconciliation.com

Проблеми з менструальним циклом можуть виникати у жінок різного віку. Часто жінки ігнорують такі збої організму. Однак, затримка місячних може свідчити про серйозні патології.

Здоровий цикл триває 28-35 днів. Якщо ж менструація не настає протягом цього терміну, це може свідчити про вагітність, або про порушення в організмі.

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Затримка критичних днів при негативному тесті на вагітність – не рідкість. Так стається, коли в організмі жінки відбуваються певні порушення. Причин може бути безліч: від звичайного стресу, до тяжких патологій. 

Стрес

Відомо, що стрес провокує вироблення кортизолу, а він у свою чергу впливає на гормони та навіть на гіпоталамус – зону мозку, що відповідає за регулювання циклу.

Низька маса тіла

Навіть якщо ваша вага на 10% менша за ту, яка є нормою для вашого зросту, це може вплинути на роботу гормональної системи та зупинити менструацію.

Жінки, які багато тренуються та беруть участь в марафонах, теж можуть мати проблеми з регулярністю менструального циклу.

Надмірна вага

Зайва вага, як і недостатня, може провокувати затримку місячних. В такому випадку варто проконсультуватися з лікарем та скласти план тренувань, харчування, які будуть оптимальними та ефективними для вас.

Важливо налагодити роботу гормональної системи, а не нашкодити їй виснажливими тренуваннями чи дієтами.


Гормональний збій – причина затримки менстрауції

Синдром полікістозних яєчників

Синдром полікістозних яєчників характеризується надлишком чоловічого гормону – андрогену.

Як наслідок на яєчниках утворюються кісти, овуляція стає нерегулярною або ж не настає взагалі протягом тривалого часу.

Гормональні контрацептиви

Гормональні протизаплідні таблетки містять гормони естроген і прогестин, які впливають на формування яйцеклітини.

Коли ви починаєте курс гормональних контрацептивів або, навпаки припиняєте їх пити, – це може бути причиною збоїв менструального циклу.

Може знадобитися кілька місяців для того, аби цикл відновився повністю.


Якщо затримка не підтверджує вагітність, варто проконсультуватися з гінекологом

Коли до гінеколога йти обов'язково

Якщо спостерігаються систематичні порушення менструального циклу – він скорочується або збільшується на 5-7 днів.

Коли місячних немає більш, ніж шість місяців – таке захворювання називається аменорея. При виникненні подібного симптому необхідна кваліфікована діагностика і лікування.

За хворобливих овуляцій теж варто звернутися до фахівця: оскільки в цьому разі є ризик розриву яєчника.

Якщо до і після місячних ви відзначаєте тривалі кров'янисті виділення (це може бути ознакою ендометріозу).

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Жіноче здоров’я Здорове життя Профілактика захворювань
Джерело: Здоров'я 24
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