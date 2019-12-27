Затвердили перший препарат для профілактики тромбозу

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів затвердило перший засіб для розрідження крові.

За словами ЗМІ, це універсальна версія потужного розчинника крові Eliquis (apixaban), повідомляє WebMD.

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Апіксабан призначають для запобігання утворення згустків крові внаслідок фібриляції передсердь або після заміни тазостегнового або колінного суглоба.

Порушення серцевого ритму може привести до утворення тромбів, які можуть збільшити ризик інсульту.



Затвердили препарат для запобігання тромбозу / elitecme.com

У США Апіксабан схвалили й для лікування деяких типів кров'яних згустків (тромбозу глибоких вен та тромбоемболії легеневої артерії), а також для запобігання їх повторного формування.

Фібриляція передсердь – це Або миготлива аритмія – це порушення серцевого ритму, яке підвищує ризик утворення тромбів.

FDA заявило, що якщо пацієнт перестає приймати Апіксабан передчасно, – ризик утворення тромбів підвищується.

Як і до будь-яких ліків для розрідження крові, до Апіксабану існує безліч серйозних протипоказань і низка препаратів, з якими він не сумісний.

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