Завмерла вагітність: причини та як розпізнати

Завмерла вагітність – та, при якій спостерігається раптове припинення розвитку плода і його загибель, але викидня немає.

Жінка тривалий час взагалі може не підозрювати, що вона вже не виносить цю дитину. Проявів мимовільного аборту немає до певного часу, розповів гінеколог Ренат Луценко.

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Вагітність може завмерти на будь-якому тижні, але в більшості випадків ця патологія трапляється в перші 3 місяці виношування. Завмирання вагітності – один з варіантів невиношування. Запліднена яйцеклітина імплантується в матці й там починається розвиток ембріона, а потім різко припиняється



Завмерла вагітність найчастіше виникає через неправильні гени

Причини завмерлої вагітності

Аномалії генів і хромосом – одна з найбільш частих причин В ембріона може бути нездоровий ген або зайва хромосома, тому вад розвитку в першому триместрі вже стає так багато, що він не може далі розвиватися.

Інфекції

В основному, причина може бути в ТОРЧ-інфекції (передаються від матері до дитини:

- токсоплазмоз;

- краснуха;

- цитомегаловірус;

- герпес.

Але не потрібно забувати й про статеві інфекції, які стають причинами завмерлої вагітності:

- хламідії;

- гонококи й т.д.

Звичайна застуда в перші 3 місяці вагітності також може привести до завмерлої вагітності за умови високої температури.

Порушення балансу гормонів

Брак прогестерону;

Дисбаланс гормонів щитоподібної залози і т.д.



Шкідливі звички можуть викликати завмерлу вагітність

Аутоімунне захворювання

Неправильний спосіб життя батька. Сюди відносяться такі чинники:

- шкідливі звички;

- шкідлива робота;

- неправильне харчування або голодування;

- побічні дії лікарських засобів.

У жінок від 35 років шанси виносити здорову дитину набагато менше, ніж у жінок від 25-30 років. Чим старший вік породіллі, тим вище ризик викидня.

Симптоми завмерлої вагітності

Пропадають ознаки вагітності в перші три місяці виношування (немає нудоти, блювоти, нормальна реакція на запахи).

Молочні залози стали м'якуваті, немає напруженості яка була до завмирання плода. Але потрібно пам'ятати, що раннього токсикозу може і не бути/

Якщо зародок, який перестав розвиватися, буде знаходитися в матці матері 3-4 тижні й більше, то він починає розкладатися, з'являється інтоксикаційний синдром: нездужання, слабкість, підвищення температури. Токсини, внаслідок розкладання мертвого ембріона, будуть потрапляти в кров жінки.

Якщо вагітність завмерла на 4, 5 або 6 місяці, то вагітна відчує, що плід припинив ворушитися. Якщо він буде в матці ще 2-6 тижнів, то почнеться симптоматика мимовільного аборту: ниючі болі в нижніх відділах живота, біль, що віддають у поперек, виділення темних відтінків.

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