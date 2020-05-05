Завтра можуть зупинити медреформу, – нардепка пояснила, які можуть бути наслідки

Міністерство охорони здоров'я зупинить реалізацію 2 етапу медичної реформи, яка розпочалася 1 квітня. Нардепка від фракції "Голос", ексзаступниця Уляни Супрун Ольга Стефанишина заявила, що це може трапитись вже завтра.

Нардепка висловила таку думку в ефірі 24 каналу та додала, що зупинення реформи може повернути українців у минуле.

Важливо МОЗ блокує другий етап медичної реформи

"Вони (Кабмін – 24 канал) завтра збираються винести документ, який поверне медичну систему до фінансування за ліжкомісця, а не за послуги. Фактично, скасовується принцип реформи фінансування медичної галузі", – зазначила народна депутатка.

► Наслідки скасування медичної реформи

Як ствердила Стефанишина, таке рішення означає, що гроші, які виділяють на медичну галузь, далі використовуватимуть не ефективно.

Ольга Стефанишина "Простими словами для пацієнта – ми далі платитимемо хабарі лікарям, а лікарі не будуть отримувати зарплати відповідно до їх кваліфікації і кількості послуг”

Стефанишина запевнила, що саме завдяки медичній реформі лікарі почали заробляти більше у 3 – 4 рази.

► Треба працювати над медреформою, – Стефанишина

За словами нардепки, медреформа лише почалася на вторинній ланці. "Оцінювати її через місяць після того, як вона почала реалізовуватися – як мінімум нелогічно. Треба дивитися, як вона реалізується у кожній області, працювати з місцевою владою, лікарнями. Цього Міністерство охорони здоров'я не робило вже 8 місяців", – сказала Стефанишина.

Згадайте, вже 3 міністр (охорони здоров'я – 24 канал) на своїй посаді. В Офісі Президента не можуть знайти міністра, який реалізує медичну реформу. В цьому і проблема, а не в тому, що медична реформа погана,

– наголосила нардепка.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський під час традиційного звернення до українців заявив, що медична галузь України перебуває за крок від коми.

"Я здивована тим, що каже президент. Напевно, до цього він ніколи не був в українських лікарнях, адже ситуація завжди була критичною. Для того, щоб отримати якісну медичну допомогу людина змушена витягувати гроші з кишені. Це принизливо як для лікарів, так і для пацієнтів. І триває ця ситуація вже 20 років, пане президенте", – заявила Стефанишина.

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