Заяви про збільшення фінансування з 1 квітня і реальне збільшення – це різні речі, – Степанов

Очільник МОЗ Максим Степанов сказав, що заяви медустанов "вторинки" про збільшення їхнього фінансування з 1 квітня, готовності до реформи і реальне збільшення – це різні речі.

Про це Степанов заявив на ранковому брифінгу 15 травня, пише 24 канал.

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Він додав, що у МОЗ провели аналіз, після якого вони побачили "катастрофічну" картину: 332 медзакладів опинилися на межі закриття у зв'язку з фінансуванням менше ніж 50 відсотків, також є ймовірність звільнення до 50 тисяч медпрацівників.

Заявляти про збільшення і реальне збільшення – це різні речі… Я вважаю, що ми повинні надати фінансування в умовах законодавства не менше, ніж на рівні 2019 року. Водночас в цьому році збільшили ресурс на фінансування медицини, зокрема, на вторинне житло. Тому ми повинні визначитися з пріоритетами і чесно сказати українцям , які послуги в повному обсязі ми можемо покрити,

– сказав Максим Степанов.

Степанов назвав тарифи, які на папері все покривають, "банальним обманом". Очільник МОЗ зазначив, що його мета – "створити так, щоб тариф, наприклад, на екстрену медичну допомогу повинен покривати всі повністю, а не робити так, що в результаті цих тарифів в деяких областях планується скорочення до 30% бригад".

Крім того, Максим Степанов сказав, що у МОЗ є пропозиція про підвищення з 1 липня зарплат для медичних працівників до 50%.

"Зрозуміло, що для цього треба вносити зміни до держбюджету. Ми закінчуємо розрахунки для затвердження з Мінфіном", – додав він.

Що відомо про можливе згортання реформи?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність внесення змін до наявної моделі медичної реформи. А міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував зміни у фінансуванні медичних закладів з 1 червня.

Згідно з планом, 1645 медичних закладів (99% від усіх), які уклали контракти з НСЗУ, мали б повністю перейти на фінансування за системою "гроші ходять за пацієнтом". Однак тепер існує ризик скасування цих контрактів і повернення до старої системи – коли медичні заклади фактично отримували гроші за ліжкомісця, незважаючи на якість наданих послуг та, відповідно, кількість пацієнтів, які бажають там їх отримувати.

Ексголова МОЗ УЛяна Супрун наголосила, що завдяки медреформі в Україні пацієнти мають змогу отримувати дійсно безоплатну, безпечну і якісну меддопомогу, а кошти платників податків використовуватимуться ефективно і "йдуть за пацієнтом" в ті медзаклади та до тих лікарів, яких обирає сам пацієнт.

Пацієнт не повинен бути примушений йти у лікарню, в якій лікарі не мають відповідної кваліфікації, де не можна зробити необхідну діагностику, де робити операцію небезпечно. Бо в такому випадку — це не лікарня. Це просто будівля. І так не повинно бути,

– заявила ексочільниця МОЗ Уляна Супрун.



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