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Зайшли ще одну користь чаю для літніх людей

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Чай зменшує ризик депресії / unsplash.com

Дослідники з'ясували, що літні люди, які регулярно з 60 років п'ють чай, мають нижчий рівень розвитку депресії, ніж ті, хто не вживають цей напій.

Найочевидніший зв'язок між депресією і чаюванням виявили у чоловіків у віці 64-79 років, передає Medical News Today.

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Як проходило дослідження?

Щоб зрозуміти, як чай впливає на розвиток депресії, вчені з Сінгапуру досліджували поведінку, соціально-економічний статус і сімейний стан літніх китайців.

Проаналізували дані понад 13 тисяч осіб, серед яких були люди похилого віку. Брали до уваги вік, стать, місце проживання та наявність шкідливих звичок. Виявилося, що трав'яний напій, депресія і вік взаємопов'язані.

Чай зменшує ризик депресії в літніх людей
Чай зменшує ризик депресії в літніх людей \ unsplash.com

Результати дослідження 

В результаті з'ясували, що у тих, хто щодня вживає чай, зменшується ризик появи симптомів депресії. Це позитивно впливає на здоров'я, якість життя, розумові здібності, а також спілкування.

Сприятливий вплив чаю добре помітний у чоловіків від 64 до 72 років. При цьому дослідники вважають, що даним поки не варто довіряти повністю. 

Депресія – одне з найпоширеніших психічних розладів у людей похилого віку. У світі з діагнозом "великий депресивний розлад" живуть близько 7% людей старших 60 років.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Здорове харчування Депресія Профілактика захворювань
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