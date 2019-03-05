Зайва вага може бути корисною, – вчені

Попри те, що зайва вага збільшує ризик розвитку серцево-судинних хвороб та діабету, зайва вага може вберегти від смерті після інсультів.

Вчені з Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі виявили, що люди із зайвою вагою частіше виживають після важких інфекційних захворювань, хвороб нирок і при серцевій недостатності, йдеться на сайті Американської академії неврології.

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Експерти проаналізували стан здоров’я понад тисячу літніх людей. Усіх поділили на п'ять груп залежно від ступеня ожиріння.

Пацієнти з найбільшою зайвою вагою вмирали на 62% менше, ніж ті, у кого була нормальна вага.



Зайва вага може бути корисна

При цьому занадто худі люди, які пережили інсульт, вмирали в півтора раза частіше, на відміну від пацієнтів з нормальною вагою.

Ожиріння – причини виникнення • пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;

• генетичні порушення ферментативної активності;

• надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;

• переїдання психогенного характеру;

• стани фізіологічні (вагітність, клімакс);

• недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.

Можливо, причина у тому, що у людей з ожирінням є більший "резерв" поживних речовин, який допомагає їм вижити в тому випадку, якщо боротьба з наслідками інсульту затягнулася. Але наразі це лише гіпотеза і для її перевірки необхідно провести більше досліджень.

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