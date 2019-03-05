Зайва вага може бути корисною, – вчені
Попри те, що зайва вага збільшує ризик розвитку серцево-судинних хвороб та діабету, зайва вага може вберегти від смерті після інсультів.
Вчені з Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі виявили, що люди із зайвою вагою частіше виживають після важких інфекційних захворювань, хвороб нирок і при серцевій недостатності, йдеться на сайті Американської академії неврології.
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Експерти проаналізували стан здоров’я понад тисячу літніх людей. Усіх поділили на п'ять груп залежно від ступеня ожиріння.
Пацієнти з найбільшою зайвою вагою вмирали на 62% менше, ніж ті, у кого була нормальна вага.
Зайва вага може бути корисна
При цьому занадто худі люди, які пережили інсульт, вмирали в півтора раза частіше, на відміну від пацієнтів з нормальною вагою.
• генетичні порушення ферментативної активності;
• надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;
• переїдання психогенного характеру;
• стани фізіологічні (вагітність, клімакс);
• недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.
Можливо, причина у тому, що у людей з ожирінням є більший "резерв" поживних речовин, який допомагає їм вижити в тому випадку, якщо боротьба з наслідками інсульту затягнулася. Але наразі це лише гіпотеза і для її перевірки необхідно провести більше досліджень.
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