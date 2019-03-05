Зайва вага може бути корисною, – вчені

479 Читать новость на русском
Зайва вага може бути корисна
Зайва вага може бути корисна / Фото з вільних джерео

Попри те, що зайва вага збільшує ризик розвитку серцево-судинних хвороб та діабету, зайва вага може вберегти від смерті після інсультів.

Вчені з Університету Каліфорнії в Лос-Анджелесі виявили, що люди із зайвою вагою частіше виживають після важких інфекційних захворювань, хвороб нирок і при серцевій недостатності, йдеться на сайті Американської академії неврології.

Читайте також: Супрун пояснила, чим небезпечні марафони схуднення

Експерти проаналізували стан здоров’я понад тисячу літніх людей. Усіх поділили на п'ять груп залежно від ступеня ожиріння.

Пацієнти з найбільшою зайвою вагою вмирали на 62% менше, ніж ті, у кого була нормальна вага.

Зайва вага може бути корисна
Зайва вага може бути корисна

При цьому занадто худі люди, які пережили інсульт, вмирали в півтора раза частіше, на відміну від пацієнтів з нормальною вагою.

 
Ожиріння – причини виникнення
• пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;
• генетичні порушення ферментативної активності;
• надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;
• переїдання психогенного характеру;
• стани фізіологічні (вагітність, клімакс);
• недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.

Можливо, причина у тому, що у людей з ожирінням є більший "резерв" поживних речовин, який допомагає їм вижити в тому випадку, якщо боротьба з наслідками інсульту затягнулася. Але наразі це лише гіпотеза і для її перевірки необхідно провести більше досліджень.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Головні новини 4 березня: у ЗСУ перейшла окупантка з "ДНР" та звільнення Гладковського
сьогодні
3220
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Ожиріння Лікування
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
4 березня 19:00 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 734
Як вберегти людей від самогубства: поради психолога
3 березня 19:41 Як вберегти людей від самогубства: поради психолога
Катерина Петренко 3176
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
2 березня 12:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 3610
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
1 березня 16:01 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 1555
Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я
28 лютого 16:00 Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я
1928
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук