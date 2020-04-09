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Зайва вага ускладнює перебіг COVID-19: дослідження

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Зайва вага ускладнює перебіг COVID-19 / Unsplash

Ожиріння – один із головних факторів ризику причин тяжкого перебігу хвороби від коронавірусної інфекції.

Про це заявив головний епідеміолог Франції Жан-Франсуа Дельфрассі, який очолює наукову раду, що консультує уряд щодо епідемії, пише Daily Mail.

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Професор наголосив, що до 25 відсотків французів ризикують мати серйозні ускладнення від коронавірусу через вік, наявні умови або ожиріння.

Він додав, що американці особливо піддаються ризику через зростання рівня ожиріння в США. 

Цей вірус жахливий. Він може вразити молодих осіб, зокрема людей з ожирінням. Тим, хто має зайву вагу, справді потрібно бути обережними… Тому ми хвилюємося за наших друзів в Америці, де існує проблема ожиріння,
–  заявив Дельфрассі.

За даними CDC, 42,4 відсотка дорослого населення США страждає від надмірної ваги і 18,5 відсотка американських дітей.


Зайва вага ускладнює перебіг COVID-19 / Фото Unsplash

Ожиріння відоме як фактор ризику для декількох хронічних захворювань, включаючи діабет другого типу, інсульти, інфаркт і навіть певні типи раку. Нагадаємо, у США є понад 422 000 підтверджених випадків коронавірусу та понад 14 000 смертей.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини США Новини Франції Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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