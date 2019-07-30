Збільшується вага та набрякає тіло перед критичними днями: що робити

За кілька днів до менструації у жінки може збільшуватися вага, розмір грудей, а також можуть набрякати інші частини тіла.

Набряки і збільшення ваги від 1 до 3 кілограмів зазвичай з'являються за кілька днів до менструації, але у деяких жінок і за 2 тижні.

Читайте також: Чому порушується менструальний цикл і чи варто через це хвилюватись

Пов'язано це з гормонами – падінням рівня естрогенів і збільшенням/зниженням вироблення прогестерону, що впливає на обмін рідини. Тканини накопичують більше води – і у жінок з'являються набряки (ноги, руки, живіт, коли людина, молочні залози).

І вага збільшується саме шляхом рідини, а не "жиру". Також виникає здуття кишечника і підвищений апетит (прогестерон і серотонін є головними відповідальними за це гормонами).

Нижче звичайного рівень серотоніну може збільшити тягу до солодкого. І якщо ви не здатні це контролювати і вживаєте надмірну кількість швидких і нездорових вуглеводів, то це може призвести до надмірного накопичення жирової тканини.

Закрепи або діарея, дискомфорт і здуття кишечника з'являються через ослаблення перистальтики і розслаблення кишкових м'язів прогестероном, накопичення великої кількості простагландинів.

Крім усього вищеперерахованого жінка можете відчувати:

головний біль або біль у ділянці нирок слабкість, стомлюваність жирність шкіри перепади настрою, дратівливість, зниження лібідо.

Симптоми можуть варіювати від місяця до місяця і у кожної жінки вони індивідуальні.

Що робити при набряках та збільшенні ваги

Важливо розуміти, що для жінки ці явища відносно нормальні.

Ті чи інші симптоми передменструального (ПМС) відчуває близько 90% жінок через фізіологію.

ПМС – симптоми емоційні та поведінкові коливання;

пригніченість, напруженість і підвищена тривожність;

плаксивість та різка зміни настрою;

дратівливість, напади гніву;

зміни харчової поведінки (постійний голод або втрата апетиту);

безсоння та постійна втома;

самоізоляція та апатія;

біль або особлива чутливість грудей, зміни лібідо;

біль в м'язах та головні болі;

збільшення ваги через затримку рідини в організмі;

здуття живота;

прищі;

запор або діарея;

непереносимість алкоголю.

1. Пийте більше води. Попри те, що це звучить нелогічно. Але якщо рідина надходить в достатній кількості, то ваш організм не буде залишати її про запас.

Достатня кількість рідини ззовні зменшує затримку води тканинами. Не обмежуйте себе.

2. Дотримуйтеся здорового харчування. Замість тортиків або морозива (іноді і в малій кількості можна) вживайте фрукти та інші натуральні солодощі.

Зменшити споживання солі, обмежте або виключіть взагалі оброблені продукти (ковбаси, сосиски, копчення і ін.).

3. Зменшіть споживання кофеїну і рафінованого цукру, алкоголю і нікотину.

4. Займайтеся спортом. Мінімум 30 хвилин вправ кожен день присвячуйте фізичним вправам.

Зменшують затримку рідини та позбавляють від "зайвої" води масаж, йога, плавання, ходьба, зарядка.

Робіть все це регулярно, а не 5-7 днів на місяць. Також можна звернутися до лікаря.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.