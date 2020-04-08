Збори баптистів стали причиною спалаху коронавірусу на Дніпропетровщині: деталі

Спалах коронавірусу у Дніпропетровській області міг початися через збори баптистів у Першотравенську. Наразі у місті зафіксували 21 випадок зараження, у всій області – 41.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник. За його словами, саме із Першотравенська вірус почав поширюватись в інших містах області.

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Наразі поліцією встановлені всі учасники зібрання. Ситуація, як каже голова обласної ради, контрольована.

Водночас Олійник наголосив, що дві особи, у яких підтвердили COVID-19, і вони про це знали, покинули місце ізоляції та вирішили поїхати до Дніпра.

Вони були спіймані, в буквальному сенсі цього слова, оштрафовані і повернуті додому,

– розповів голова обласної ради.

Водночас за словами голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка, у Першотравенську відбулося щорічне зібрання представників баптистської церкви.

Як стверджують організатори, вони цього року скасували ці збори, але так чи інакше на збори з'їхалося кілька сотень людей з різних міст і навіть країн.

Зверніть увагу! Наразі місцева влада ухвалила рішення про обмеження виїзду з Першотравенська та в'їзду до міста з 8 квітня.

Дивіться відео заяви Святослава Олійника:



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу