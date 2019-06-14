Зброя проти раку: створили лазер, який знищує до 96% ракових клітин в крові

Поширення ракових клітин або метастазування є основною причиною смертності від раку. Воно відбувається, коли ракові клітини відокремлюються від основного вогнища хвороби і починають переміщатися по організму всередині кровоносної, а також лімфатичної систем.

З часом це призводить до появи раку в інших частинах тіла, формуючи вторинні пухлини.

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Проти ракових клітин, які блукають по кровоносній системі, вчені з Університету Арканзасу розробили нову зброю – лазерний промінь, пише журнал Science Translational Medicine. Він при направленні на шкіру проникає в кровоносні судини та знищує на місці ракові клітини. Також він перешкоджає їм у накопиченні в організмі у вигляді метастаз.

Дослідники провели успішні клінічні випробування своєї системи, точно визначивши і знищивши ракові клітини у 27 з 28 добровольців.

На сьогодні існують аналогічні пристрої, але, за словами американських вчених, лазер є у 1000 разів точнішим.

За допомогою цього ж лазера вчені змогли продемонструвати процес знищення емболічних пухлинних клітин в реальному часі. Тепло, що створюється лазером, виробляє на поверхні пухлинної клітини бульбашки пару. При розширенні ці бульбашки пару тріскають, механічно її знищуючи.



Створили лазер, який знищує до 96% ракових клітин в крові

Навіть при низькоенергетичному діагностичному режимі пристрій зміг знищити значну кількість емболічних пухлинних клітин в крові шести пацієнтів. За словами вчених, в одного пацієнта пристрій знищив 96% ракових клітин.

Вчений і його колеги відзначають, що ефективність установки зможе бути набагато вище в рамках майбутніх досліджень, коли вони будуть використовувати пристрій на вищій потужності.

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