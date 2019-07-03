Зброя проти ВІЛ: вченим вдалося вперше знищити вірус

Вірусологам з США вперше вдалося знищити всі сліди присутності ВІЛ в ДНК заражених мишей.

Щоб повністю видалити клітини ВІЛ, дослідники з Медичної школи Льюїса Катца при Університеті Темпл і Медичного центру Університету Небраски (UNMC) об'єднали технологію редагування генома з препаратом для придушення вірусу, пише Nature Communications.

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Вчені успішно стерли вірус у 23 мишей. Вони провели експеримент з групою "олюднених" мишей. Гризунів спеціально вивели для відтворення людських Т-клітин, які сприйнятливі до ВІЛ.

ВІЛ – що це? Це ретровірус, який впливає на ДНК, а також на нервову систему. Ця інфекція вбиває клітини людської імунної системи. В результаті хворий страждає від усіх бактерій навколо, навіть найнезначніших. Її імунітет стає надзвичайно ослабленим. СНІД без ВІЛ існувати не може. А от ВІЛ без СНІДу – цілком.

Вчені застосовували до них метод LASER ART – лікування тривалої дії для придушення реплікації клітин ВІЛ. Щоб видалити інфекційні клітини з ДНК мишей, які залишилися, дослідники використовували інструмент редагування генів під назвою CRISPR-Cas9.

Медики наголосили, що для комплексного лікування ВІЛ необхідно знищувати не тільки активний вірус, але і його генетичний код в інфікованих клітинах.

Вчені повторили експеримент, їм вдалося вилікувати двох мишей із шести.

Питання про те, чи буде методика ефективною для людей, залишається відкритим. Незабаром нову методику застосують на мавпах, а вже у 2020 році заплановані перші випробування за участі людей.

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