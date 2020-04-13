Збудник коронавірусу COVID-19 виявився втричі агресивнішим за збудник атипової пневмонії

Дослідники стверджують, що збудник коронавірусу вірус SARS-CoV-2 за кілька днів може виробити значно більше патогенних мікроорганізмів в легенях, ніж SARS-CoV – збудник атипової пневмонії 2002-2003 років.

У зв'язку з цим мікробіологи з Гонконгу вважають, що поширення коронавірусу не вдасться повністю зупинити після літа, повідомляє Clinical Intectious Diseases.

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Вчені з Гонконгу провели експеримент, під час якого порівняли реплікацію та клітинний тропізм SARS-CoV з SARS-CoV-2. Дослідження проводили ex vivo, тобто на зразках легеневої тканини, взятої у 6 добровольців.

Дослідники з'ясували, що впродовж 48 годин новий коронавірус розмножується приблизно в 100 разів. Натомість його попередник SARS-CoV за той самий відрізок часу розмножився лише у 10–20 разів.

Впродовж 48-годинного інтервалу SARS-CoV-2 генерував в 3,20 рази більше вірусних частинок, ніж SARS-CoV. Важливо відзначити, що, попри більш ефективну реплікацію, SARS-CoV-2 істотно не індукував інтерферони I, II або III типу в інфікованих тканинах легенів людини,

– розповіли вчені.

Втім, попри агресивну та швидку здатність до розмноження, SARS-CoV-2 продемонстрував повільніші імунні та запальні реакції.

Крім того, в той час як SARS-CoV посилював експресію 11 з 13 (84,62%) репрезентативних прозапальних цитокінів, SARS-CoV-2 активував тільки п'ять (38,46%) з цих 13 ключових медіаторів запалення,

– йдеться в дослідженні.

Разом з тим, вчені досі не можуть до кінця зрозуміти, чому механізм, який відповідає за здатність збудника коронавірусу активно проникати в клітини не завжди викликає у людини початкові симптоми.

Вірус SARS-CoV-2 схожий на ніндзю, розмножуючись всередині організму в умовах зниженого рівня інтерферонів і запальної реакції,

– сказав доценти медичного факультету Гонконзького університету Джаспер Чан Фок-Ву.

Мікробіолог Юен Квок-Юнг вважає, що оскільки у більшості людей немає імунітету до SARS-CoV-2, пандемія може продовжитися навіть після літа, тому урядам усіх країн не варто поки що скасовувати карантинні та обмежувальні заходи. Також вчений радить людям зберігати соціальну дистанцію та дотримуватись правил гігієни навіть після закінчення спалаху.



Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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