Збудник коров'ячої віспи перетворять у ліки проти раку

Штучний вірус на основі збудника коров'ячої віспи CF33 знищив декілька різновидів раку in vitro та допоміг зменшити пухлини у мишей. Онкологи заявили про те, що починають випробування на людях.

Австралійська біотехнологічна компанія Imugene розробила новий потенційний засіб проти раку на основі збудника коров'ячої віспи, повідомляє Daily Telegraph.



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Фахівці вже провели експерименти на культурах клітин та лабораторних мишах, й результати виявились досить перспективними.

З початку наступного року онкологи почнуть клінічні випробування вірусу CF33 на пацієнтах з раком грудей та інших онкологіях з подібною мутацією. Вірус планують випробувати на людях з потрійним негативним раком молочної залози, адже вона є однією з найагресивніших форм раку.



Збудник коров'ячої віспи

За словами провідного онколога дослідження Юмана Фонга, людство ще 100 років тому отримало докази, що віруси можуть впливати на ремісію раку. Просто головна проблема полягає у тому, щоб направити ефекти "лікарських вірусів" на ракові клітини без загрози для людини. Саме тому вчені обрали збудник коров'ячої віспи, бо він нині є досить безпечним для людини.

Фахівці хочуть, аби CF33 не лише допоміг знищити ракові клітини, але й підвищив ефективність розпізнавання змінених клітин лімфоцитами. Поки що вірус випробовувався лише на модельних тваринах з ослабленим імунітетом, тому невідомо, чи зможе допомогти він людині. Адже є ризики, що сильніша імунна система зможе вбити вірус раніше, ніж він добереться до ракових клітин.

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