Збудника коронавірусу вдалося виявити

Команда дослідників із Університету Торонто виявила агента-збудника коронавірусу Covid-19. Вченим вдалося виокремити збудник, який відповідає за поширення коронавірусу.

Результати дослідження опубліковані на сайті наукового центру охорони здоров'я Sunnybrook.

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Чому важливе відкриття вчених

Ізольований вірус допоможе дослідникам у Канаді та в усьому світі розробити діагностичні тести, методи лікування та вакцини, а також краще вивчити біологію, еволюцію та клітинну будову вірусу.

Нам потрібні ключові інструменти для розробки рішень цієї пандемії,

– розповіла співавтор дослідження Саміра Мубарека.

Вчені змогли ізолювати вірус впродовж кількох тижнів спільної праці.

Тепер вчені вирішили надіслати результати роботи й іншим вченим, це пришвидшить дослідження та допоможе знайти ключ до протидії коронавірусу.

Примітно, що дослідники штучно культивували коронавірус на основі двох клінічних зразків.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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