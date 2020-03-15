Збудника коронавірусу вдалося виявити
Команда дослідників із Університету Торонто виявила агента-збудника коронавірусу Covid-19. Вченим вдалося виокремити збудник, який відповідає за поширення коронавірусу.
Результати дослідження опубліковані на сайті наукового центру охорони здоров'я Sunnybrook.
Читайте також: Ліки проти коронавірусу: вчені заявили, що знайшли антитіло
Чому важливе відкриття вчених
Ізольований вірус допоможе дослідникам у Канаді та в усьому світі розробити діагностичні тести, методи лікування та вакцини, а також краще вивчити біологію, еволюцію та клітинну будову вірусу.
Нам потрібні ключові інструменти для розробки рішень цієї пандемії,
– розповіла співавтор дослідження Саміра Мубарека.
Вчені змогли ізолювати вірус впродовж кількох тижнів спільної праці.
Тепер вчені вирішили надіслати результати роботи й іншим вченим, це пришвидшить дослідження та допоможе знайти ключ до протидії коронавірусу.
Примітно, що дослідники штучно культивували коронавірус на основі двох клінічних зразків.
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.