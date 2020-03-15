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Збудника коронавірусу вдалося виявити

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Вчені змогли відділити вірус Covid-19 / Unsplash

Команда дослідників із Університету Торонто виявила агента-збудника коронавірусу Covid-19. Вченим вдалося виокремити збудник, який відповідає за поширення коронавірусу.

Результати дослідження опубліковані на сайті наукового центру охорони здоров'я Sunnybrook.

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Чому важливе відкриття вчених

Ізольований вірус допоможе дослідникам у Канаді та в усьому світі розробити діагностичні тести, методи лікування та вакцини, а також краще вивчити біологію, еволюцію та клітинну будову вірусу.

Нам потрібні ключові інструменти для розробки рішень цієї пандемії,
– розповіла співавтор дослідження Саміра Мубарека.

Вчені змогли ізолювати вірус впродовж кількох тижнів спільної праці. 

Тепер вчені вирішили надіслати результати роботи й іншим вченим, це пришвидшить дослідження та допоможе знайти ключ до протидії коронавірусу. 

Примітно, що дослідники штучно культивували коронавірус на основі двох клінічних зразків.

міфи та правда про коронавірус
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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