24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Здоров'я кишківника впливає на поведінку дитини

15 Читать новость на русском
Кишківник впливає на поведінку дітей / unsplash.com

Проблеми з мікробіома кишківника можуть пояснювати деякі порушення в поведінці дитини. Нове дослідження показало, що ці бактерії впливають і на цей аспект розвитку людини.

В останні роки десятки наукових досліджень підтвердили величезну важливість для різних аспектів здоров'я мікробіома кишківника, тобто балансу бактерій, вірусів і грибків, які живуть в шлунково-кишковій системі, пише The Health Site.

Також на тему: Як пересадка калу може покращити здоров'я

Від їхньої кількості й, перш за все, різноманітності, залежить робота імунітету – захист від хвороб і здоров'я травної системи. Але тепер виявляється, що мікробіом кишківника впливає не тільки на фізіологічний, але на психологічне здоров'я, і ​​зокрема, на дитячу поведінку.

Мікробіом впливає на психіку людей
Мікробіом впливає на психіку людей \ unsplash.com

Дослідники з'ясували, що якщо якісь діти не хочуть слухати батьків, не дивлячись на найсуворіші попередження, то необхідно не ставити їх в кут або піддавати інший дисциплінарної відповідальності, а перевірити мікробіом кишківника.

Це дослідження торкнулося дітей у віці від 5 до 7 років, які тільки починали навчання в школі. Воно продемонструвало зв'язок між бактеріями в кишківнику і поведінкою дитини.

Траєкторія дитячого розвитку визначається не тільки генами дитини й зовнішніми факторами, а й балансом мікробів, які живуть всередині їхнього організму і на його поверхні. У мікробіоту кишківнику входять близько 10 трильйонів мікробіальних клітин від приблизно 1 000 різних видів бактерій, 
– розповів автор дослідження Том Шарптон.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Які зарплати в Україні у робітничій сфері: інфографіка
сьогодні
2574
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Психологія Діти
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 2289
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 1390
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 1725
17 січня 21:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
19444
15 січня 19:30 Аерофобія: як побороти страх перельотів після гучної авіакатастрофи
Олександр Бевза 1314
Новини
Більше новин
Залиште відгук