Здоров'я кишківника впливає на поведінку дитини

Проблеми з мікробіома кишківника можуть пояснювати деякі порушення в поведінці дитини. Нове дослідження показало, що ці бактерії впливають і на цей аспект розвитку людини.

В останні роки десятки наукових досліджень підтвердили величезну важливість для різних аспектів здоров'я мікробіома кишківника, тобто балансу бактерій, вірусів і грибків, які живуть в шлунково-кишковій системі, пише The Health Site.

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Від їхньої кількості й, перш за все, різноманітності, залежить робота імунітету – захист від хвороб і здоров'я травної системи. Але тепер виявляється, що мікробіом кишківника впливає не тільки на фізіологічний, але на психологічне здоров'я, і ​​зокрема, на дитячу поведінку.



Мікробіом впливає на психіку людей \ unsplash.com

Дослідники з'ясували, що якщо якісь діти не хочуть слухати батьків, не дивлячись на найсуворіші попередження, то необхідно не ставити їх в кут або піддавати інший дисциплінарної відповідальності, а перевірити мікробіом кишківника.

Це дослідження торкнулося дітей у віці від 5 до 7 років, які тільки починали навчання в школі. Воно продемонструвало зв'язок між бактеріями в кишківнику і поведінкою дитини.

Траєкторія дитячого розвитку визначається не тільки генами дитини й зовнішніми факторами, а й балансом мікробів, які живуть всередині їхнього організму і на його поверхні. У мікробіоту кишківнику входять близько 10 трильйонів мікробіальних клітин від приблизно 1 000 різних видів бактерій,

– розповів автор дослідження Том Шарптон.

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