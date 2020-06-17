Президент України Володимир Зеленський розпорядився підвищити зарплати для медичних працівників.

На підвищення зарплат уряд готовий виділяти понад 2 мільярди гривень щомісяця. Про це пише пресслужба Офісу президента.

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Підвищення діятиме до того моменту, поки не буде відпрацьована нова система нарахування зарплат в межах медичної реформи з 2021 року.

Медична реформа не спрацювала для лікарів другої ланки. Їхні зарплати мізерні. Допоки не запрацює нова система нарахування зарплат у 2021 році, ми впровадимо проміжне рішення, і зарплати наших медиків… зростуть уже з вересня. З цифр, наданих урядом, я бачу, що ми можемо суттєво підвищити зарплати,

– сказав Володимир Зеленський.

Зарплата буде збільшена для медиків, які працюють в установах вторинної ланки, тобто надають спеціалізовану медичну допомогу.

Виділення 2 мільярди гривень щомісяця на виплати лікарям дозволить забезпечити підвищення зарплати до 70% від їхньої тарифної ставки, медсестер і санітарів – на 50% та 25% відповідно від мінімальної заробітної плати.

Приклад підвищення зарплат медикам

За прогнозами уряду, зарплата лікаря-хірурга підвищитися до 10,5 тисяч гривень, середня зарплата середнього медперсоналу підніметься до понад 7 тисяч гривень, а молодшого – наблизитися до 6 тисяч гривень.