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Зеленський особисто слідкуватиме за закупівлею засобів захисту для медиків

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Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / УП

Президент України Володимир Зеленський особисто слідкуватиме за закупівлею засобів індивідуального захисту, яку здійснює Міністерство охорони здоров’я.

Про це він заявив на селекторній нараді щодо протидії поширенню COVID-19, повідомили на сайті Офісу Президента.

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Зеленський заявив, що українські лікарні не забезпечені необхідними засобами у достатній кількості. Він пояснив, що, до прикладу, антисептиків у лікарнях надто багато, а інших засобів – катастрофічно мало. "Попри цифру уряду, що начебто медзаклади забезпечені на 70%, деяких засобів там немає", – заявив президент.

Він розповів, що у лікарнях є:

  • одноразових халатів – лише 16%;
  • одноразових захисних окулярів і щитків – взагалі 4%;
  • костюмів біозахисту – 51%.

Отже, лікарні не забезпечені. Щоб говорити про 70% забезпеченості, нам треба мати всіх товарів по 70%,
– наголосив Зеленський.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд має на меті забезпечити 3-місячний запас засобів захисту для медиків. Купуватимуть їх не у будь-якого постачальника. У пріоритеті будуть ті, які гарантуватимуть, що зможуть доставити медзасоби найближчим часом.

До слова. Служба безпеки України розпочала кримінальні провадження проти 6 компаній, які були учасниками закупівель засобів захисту для медиків, однак не постачали товари після отримання грошей. Також розслідують причетність тих компаній, які постачали засоби поганої якості.

Автор: Тетяна Пасічник
Теги: Здоров'я Здорове життя СБУ Денис Шмигаль Володимир Зеленський Новини України Лікарня Коронавірус в Україні Гроші Міністерство охорони здоров’я
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