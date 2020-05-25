Зеленський особисто слідкуватиме за закупівлею засобів захисту для медиків

Президент України Володимир Зеленський особисто слідкуватиме за закупівлею засобів індивідуального захисту, яку здійснює Міністерство охорони здоров’я.

Про це він заявив на селекторній нараді щодо протидії поширенню COVID-19, повідомили на сайті Офісу Президента.

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Зеленський заявив, що українські лікарні не забезпечені необхідними засобами у достатній кількості. Він пояснив, що, до прикладу, антисептиків у лікарнях надто багато, а інших засобів – катастрофічно мало. "Попри цифру уряду, що начебто медзаклади забезпечені на 70%, деяких засобів там немає", – заявив президент.

Він розповів, що у лікарнях є:

одноразових халатів – лише 16%;

одноразових захисних окулярів і щитків – взагалі 4%;

костюмів біозахисту – 51%.

Отже, лікарні не забезпечені. Щоб говорити про 70% забезпеченості, нам треба мати всіх товарів по 70%,

– наголосив Зеленський.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд має на меті забезпечити 3-місячний запас засобів захисту для медиків. Купуватимуть їх не у будь-якого постачальника. У пріоритеті будуть ті, які гарантуватимуть, що зможуть доставити медзасоби найближчим часом.

До слова. Служба безпеки України розпочала кримінальні провадження проти 6 компаній, які були учасниками закупівель засобів захисту для медиків, однак не постачали товари після отримання грошей. Також розслідують причетність тих компаній, які постачали засоби поганої якості.