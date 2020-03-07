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Зеленський був ініціатором ідеї про ізоляцію Скалецької у Нових Санжарах

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Зеленський був ініціатором ідеї про ізоляцію Скалецької у Нових Санжарах / 24 канал

Президент України Володимир Зеленський розповів, що саме він був ініціатором рішення ексміністерки охорони здоров'я Зоряни Скалецької добровільно залишитися на 14-денну обсервацію разом з евакуйованими з Китаю українцями в Нових Санжарах.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю The Guardian. Нагадаємо, що після сутичок у Нових Санжарах через приїзд евакуйованих з Китаю, Зоряна Скалецька вирішила також приєднатися до людей і пройти 14-денну обсервацію. Таке рішення було досить неочікуваним для багатьох.

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За словами президента України, це був особистий вибір Скалецької, однак запропонував це Зеленський. 

"Це був її вибір, але я запропонував це", – сказав Володимир Зеленський.

Як проходила обсервація у Нових Санжарах?

Остання ніч в обсервації у Нових Санжарах була 4 березня. Медичний центр перебував під постійною охороною, а людей забезпечили усім необхідним – гарячою та холодною водою, триразовим харчуванням тощо. Небайдужі передавали до обсервації книги, відеоігри та навіть презервативи.

У приміщенні застосовували всі необхідні заходи інфекційної безпеки – захисні костюми, знезараження відходів та щоденний медичний огляд. Окрім колишньої очільниці МОЗ Зоряни Скалецької, з евакуйованими контактували лише ті люди, які супроводжували їх на літаку.

Протести в Нових Санжарах: коротко

  • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19 – 20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією.
  • Під час сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
  • 20 лютого учасники протестів кидали в автобуси з евакуйованими людьми камінням, у деяких автобусах розбили скло.
  • Аби заспокоїти населення, в обсервації оселилась вже колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
  • Тоді поліція оголосила про підозру 10 особам.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Володимир Зеленський Коронавірус в Україні Зоряна Скалецька Нові Санжари
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