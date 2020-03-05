Зеленський показав вертоліт, яким можуть перевозити хворих на коронавірус
На Полтавщині показали санітарний вертоліт, яким будуть транспортувати інфекційних хворих. Відсьогодні його триматимуть напоготові у ДСНС.
Гелікоптер обладнаний спеціально для перевезення інфекційних хворих, повідомила прес-служба Офісу Президента України.
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У чому особливість вертольоту
Вертоліт оснащений ізоляційною капсулою, біозахисними комплектами (костюми, медичні рукавички, респіратори), дезінфекційним душем, спеціальним модулем, у якому фіксується індивідуальна капсула з пацієнтом під час перельоту, та іншими необхідними реанімаційними засобами й обладнанням.
На вертольоті працюватиме група медиків зі спеціальною підготовкою. Вертоліт може долати відстань до 1200 км і транспортувати від двох до шести пацієнтів.
Володимир Зеленський оглянув борт та поспілкувався з пілотами.
Ситуація з коронавірусом в Україні: останні новини
- Наразі коронавірус виявили лише в одного чернівчанина. Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина зараженого українця перебуває на обсервації. Зразки аналізів ще 4 буковинців із підозрою на коронавірус 4 березня відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19.
- Після цього місцеві мешканці вийшли на мітинг, закликаючи ізолювати жінку. 4 березня її помістили на обсервацію у військовий госпіталь.
- Сьогодні, 5 березня, ще двох осіб відправили в інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні. Вони нещодавно повернулися з Італії, де триває спалах коронавірусу.
- Тим часом Чернівецька міська влада дала розпорядження дезінфікувати увесь громадський транспорт, щоб уникнути поширення коронавірусу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує збільшення випадків зараження коронавірусною інфекцією в Україні. Окрім того, до країни незабаром приїдуть ще дві місії ВООЗ. Одна місія повинна розпочатися 5 березня – вона опрацьовуватиме план готовності держави. Натомість наступного тижня приїде місія з питань лабораторної діагностики. Її мета – максимально розшити діагностичні методи у кожному регіоні країни.
- 5 березня, закінчилася 14-денна обсервація українців та іноземців, які були евакуйовані з епіцентру спалаху коронавірусу китайського міста Ухань.
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