Зеленський показав вертоліт, яким можуть перевозити хворих на коронавірус

На Полтавщині показали санітарний вертоліт, яким будуть транспортувати інфекційних хворих. Відсьогодні його триматимуть напоготові у ДСНС.

Гелікоптер обладнаний спеціально для перевезення інфекційних хворих, повідомила прес-служба Офісу Президента України.

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У чому особливість вертольоту

Вертоліт оснащений ізоляційною капсулою, біозахисними комплектами (костюми, медичні рукавички, респіратори), дезінфекційним душем, спеціальним модулем, у якому фіксується індивідуальна капсула з пацієнтом під час перельоту, та іншими необхідними реанімаційними засобами й обладнанням.

На вертольоті працюватиме група медиків зі спеціальною підготовкою. Вертоліт може долати відстань до 1200 км і транспортувати від двох до шести пацієнтів.

Володимир Зеленський оглянув борт та поспілкувався з пілотами.

Ситуація з коронавірусом в Україні: останні новини

Наразі коронавірус виявили лише в одного чернівчанина. Він разом із дружиною подорожував в Італію через Румунію. Дружина зараженого українця перебуває на обсервації. Зразки аналізів ще 4 буковинців із підозрою на коронавірус 4 березня відправили до вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров’я для тестування на наявність covid-19.

Після цього місцеві мешканці вийшли на мітинг, закликаючи ізолювати жінку. 4 березня її помістили на обсервацію у військовий госпіталь.

Сьогодні, 5 березня, ще двох осіб відправили в інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні . Вони нещодавно повернулися з Італії, де триває спалах коронавірусу.

. Вони нещодавно повернулися з Італії, де триває спалах коронавірусу. Тим часом Чернівецька міська влада дала розпорядження дезінфікувати увесь громадський транспорт , щоб уникнути поширення коронавірусу.

, щоб уникнути поширення коронавірусу. Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує збільшення випадків зараження коронавірусною інфекцією в Україні . Окрім того, до країни незабаром приїдуть ще дві місії ВООЗ. Одна місія повинна розпочатися 5 березня – вона опрацьовуватиме план готовності держави. Натомість наступного тижня приїде місія з питань лабораторної діагностики. Її мета – максимально розшити діагностичні методи у кожному регіоні країни.

. Окрім того, до країни незабаром приїдуть ще дві місії ВООЗ. Одна місія повинна розпочатися 5 березня – вона опрацьовуватиме план готовності держави. Натомість наступного тижня приїде місія з питань лабораторної діагностики. Її мета – максимально розшити діагностичні методи у кожному регіоні країни. 5 березня, закінчилася 14-денна обсервація українців та іноземців, які були евакуйовані з епіцентру спалаху коронавірусу китайського міста Ухань.