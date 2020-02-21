Зеленський пообіцяв покарати організаторів сутичок у Нових Санжарах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі організатори і замовники сутичок в Нових Санжарах через евакуацію українців та іноземців з Китаю понесуть відповідальність.

Про це Зеленський заявив у новій промові у п'ятницю, 21 лютого, ввечері.

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"Це наші українці – не прокажені не хворі чумою… Нормальні люди, які пройшли обстеження і сіли на літак", – зазначив президент України.

Однак, за його словами, у певної частини місцевих мешканців виникли занепокоєння, а дехто з них – сіяв паніку. Відтак Зеленський заявив, що усі організатори і замовники понесуть відповідальність за ці дії.

Часи, коли можна заробляти політичні бали ціною громадського порядку і національної безпеки скінчилися. Вчора, за вашими настановами, не просто кидали каміння в автобуси з людьми, це було каміння у залишки вашої гідності, вашої порядності та честі. А тому ще раз підкреслю, замовники і організатори понесуть відповідальність,

– наголосив президент.

Звернення Володимира Зеленського: відео

Крім того, Зеленський заговорив про випадок, коли 20 лютого на Львівщині у медзакладі персонал та відвідувачі заспівали державний гімн, коли дізналися, що до них таки не привезуть евакуйованих з Китаю.

"Багатьох з нас вразили кадри, коли персонал медичного закладу побачив, що людей везуть не до них і почав співати гімн України, але ми не повинні забувати ключового рядка з гімну України "І покажемо, що ми браття козацького роду". А козацький рід – це мужньо стояти один за одного, брат за брата і ніколи не кидати своїх. Людська байдужість не має географічних ознак", – додав президент України.

Відео зі Львівщини, про яке говорить Зеленський:

Коротко про сутички в Нових Санжарах

Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували перші протести та блокування доріг.

Через погіршення ситуації на місце прибули поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштовували сутички з правоохоронцями.

Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.

Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба" й розбили кілька вікон та двері. Евакуйовані у відповідь показували серця, махали прапорцями або просто закривали обличчя.

Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а правоохоронці зачинили ворота зсередини.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.

Миротворець заявив, що внесе організаторів акцій протесту в базу "Чистилища".

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