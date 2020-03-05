Зеленський порадив евакуйованим з Уханя іноземцям перебути в Україні епідемію коронавірусу

5 березня завершилось перебування в обсервації "Нові Санжари" евакуйованих з Уханя людей. Під час зустрічі з евакуйованими, президент Володимир Зеленський порадив їм перебути епідемію коронавірусу саме в Україні.

Про це Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з мешканцями обсервації.

Важливо Евакуйовані українці покидають Нові Санжари: онлайн-трансляція

Зеленський пояснив, що нині коронавірус Covid-19 скрізь, натомість в Україні зареєстрували лише 1 випадок інфекції. Він додав, що в країні ситуація добре контролюється, відтак перебувати тут безпечно. Також він зауважив, що в Україні є багато гарних місць, які можна подивитися.

Я вважаю, що у нас прекрасна країна і багато прекрасних містечок й місць, де можна відпочити якийсь час, допоки вся ця "вірусна" історія мине. А вона обов'язково мине,

– підсумував Володимир Зеленський.

Як проходила обсервація у Нових Санжарах

4 березня евакуйовані провели останню ніч в обсервації "Нові Санжари". Медичний центр перебував під постійною охороною. Натомість людей забезпечили усім необхідним – гарячою та холодною водою, триразовим харчуванням тощо. Аби люди не нудьгували цілих два тижні, небайдужі передавали до обсервації книги, відеоігри і навіть презервативи.

В самому приміщенні застосовуються всі необхідні заходи інфекційної безпеки – захисні костюми, знезараження відходів та щоденний медичний огляд. Окрім колишньої очільниці МОЗ Зоряни Скалецької, з евакуйованими контактували лише ті люди, які супроводжували їх на літаку.

Після того, як евакуйовані роз'їдуться по рідних домівках, територію лікарні повинні продезінфікувати.

Коротко про протести в Нових Санжарах

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією.

Під час сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

20 лютого учасники протестів кидали в автобуси з евакуйованими людьми камінням, у деяких автобусах розбили скло.

Аби заспокоїти населення, в обсервації оселилась вже колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Нині поліція оголосила про підозру 10 особам, половина з них перебуває під домашнім арештом.



Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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