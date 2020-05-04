Зеленський пояснив, якою має бути медична реформа в Україні
Медичною реформою мають бути задоволені усі – пацієнти й лікарі. Тому створили робочу групу, яка збереже переваги та усунуть недоліки реформи.
Про це завий у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський, пише 24 канал.
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За його словами з перших днів президенства, він отримує абсолютно полярну інформацію про медичну реформу.
Він наголосив, що правда у тому, що реформа має багато переваг і недоліків. Наше завдання – зберегти всі плюси та терміново виправити усі помилки.
Саме тому я закликаю міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету ВР та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи розв'язання цих питань. Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення. Визнання помилок та їхнє виправлення. Я впевнений, що глобальна вимога одна: реформою мають бути задоволені усі – лікарі та пацієнти,
– сказав Зеленський.
Звернення Зеленського: дивитися відео
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