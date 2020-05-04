Зеленський пояснив, якою має бути медична реформа в Україні

Медичною реформою мають бути задоволені усі – пацієнти й лікарі. Тому створили робочу групу, яка збереже переваги та усунуть недоліки реформи.

Про це завий у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський, пише 24 канал.

Також на тему: Зеленський розповів, які наслідки матиме швидке зняття карантину

За його словами з перших днів президенства, він отримує абсолютно полярну інформацію про медичну реформу.

Володимир Зеленський “Одні люди переконують, що це панацея, а інші, що – смерть. Нам була потрібна неупереджена та об'єктивна оцінка. Не "диванних експертів", а топових вітчизняних медиків. Ми створили робочу групу, в яку увійшли професори, академіки та заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з МОЗ проаналізували стан речей”.

Він наголосив, що правда у тому, що реформа має багато переваг і недоліків. Наше завдання – зберегти всі плюси та терміново виправити усі помилки.

Саме тому я закликаю міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету ВР та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи розв'язання цих питань. Нам потрібне не згортання реформи, а її покращення. Визнання помилок та їхнє виправлення. Я впевнений, що глобальна вимога одна: реформою мають бути задоволені усі – лікарі та пацієнти,

– сказав Зеленський.

Звернення Зеленського: дивитися відео

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.