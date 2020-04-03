Зеленський прокоментував ситуацію з поганим забезпеченням лікарень Монастириська
Президент відреагував на звернення лікарів з Тернопільщини. Зеленський зауважив, що наразі склад медичного персоналу повністю укомплектований та готовий продовжувати боротьбу з поширенням коронавірусу в області.
Про це повідомив Володимир Зеленський під час традиційного звернення до українців.
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За словами Зеленського, урядом були проведені перемовини з Департаментом охорони здоров'я. Склад медичного персоналу повністю укомплектований і продовжує працювати, за що їм велика подяка.
Станом на зараз у лікарні є чотири апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще, відповідний тендер розміщено на ProZorro. Працівники забезпечені костюмами та респіраторами на найближчі дні, триває робота над повним забезпеченням їх усім необхідним,
– заявив Зеленський.
Президент додав, що наразі вирішується питання достатнього забезпечення й інших лікарень регіону, зокрема Козівського району.
З цією метою сьогодні на Тернопільщину відправився головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Окремо зазначу, що наступні вантажі з Китаю будуть насамперед направлені в Тернопільську та Чернівецьку області, де ситуація найскладніша, – додав президент.
Відеозвернення Володимира Зеленського
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