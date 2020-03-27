Зеленський розповів, як Україна розв'яже проблему з нестачею масок та місць у лікарнях
Володимир Зеленський розповів, що влада нині розробляє план, як розв'язати проблему нестачі медичних масок в Україні.
Про це президент Володимир Зеленський розповів в ефірі телеканалу "Прямий".
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За словами Зеленського, він розуміє, що в країні є проблема з масками та постачанням. Натомість він пообіцяв, що "все буде, будуть маски, буде забезпечення". Зеленський пояснив, що коли в країні з'являться маски, їх одразу відправлять до лікарень.
Перш за все ми повинні забезпечити наших лікарів. В першу чергу, маски будуть відправлені до наших лікарів, а потім вже в аптеки,
– запевнив він.
"Ми зараз підготували інфраструктуру, як мільйони масок будуть в Україні", – додав він.
Також Зеленський пообіцяв, що влада домовилась з багатьма готелями. За його словами, у випадку нестачі місць, готелі перетворюватимуть на обсервації.
Зверніть увагу! Станом на 27 березня в Україні зафіксовано 239 випадків коронавірусу, з них 5 летальні, 4 пацієнти одужали та вже виписані з лікарні.
Важливість карантину / Інфографіка 24 каналу
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