Зеленський утворив робочу групу з питань медреформи: чим вона займатиметься

Президент України Володимир Зеленський утворив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я. Її очолив нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

Відповідний указ Зеленський підписав 21 лютого, повідомляє пресслужба глави держави.

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Робоча група з питань медреформи має до 1 березня проаналізувати перебіг реформування системи охорони здоров'я України. Йдеться про реалізацію державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної допомоги та готовності закладів охорони здоров'я до реалізації цих гарантій для інших видів меддопомоги.

Після отримання результатів аналізу робоча група має внести такі пропозиції щодо подальшого реформування медицини в Україні:

щодо фінансування, вдосконалення системи підготовки та професійного розвитку лікарів, інших медпрацівників,

підвищення рівня заробітної плати працівників медичної сфери,

наукового супроводу системи охорони здоров'я.

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Хто увійшов до робочої групи з питань медреформи: