Зеленський відповів на петицію, в якій закликали не звільняти Супрун

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Зеленський відреагував на петицію про підтримку Супрун
Зеленський відреагував на петицію про підтримку Супрун / 1news.com.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун сама подала заяву про звільнення.

Водночас Зеленський подякував усім, хто підтримав петицію та наголосив на важливості продовження трансформації системи охорони здоров'я. 

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Володимир Зеленський
“Ми не маємо іншого шляху, ніж розбудова стратегічно орієнтованої державної політики, у якій, зокрема, здоров’я людини є одним із головних пріоритетів розвитку країни. Водночас повідомляю, що Постановою Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року № 12-ІХ Міністром охорони здоров’я України призначено Зоряну Степанівну Скалецьку”.

Володимир Зеленський наголосив, що рішення про підтримку заяви про звільнення за власним бажанням Уляни Супрун підтримав Кабінет Міністрів України 4 вересня

У свою чергу Супрун розповіла, що буде і далі працювати в області медицини і її команда в жодному разі не збирається зупинятися.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Володимир Зеленський Медицина Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
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