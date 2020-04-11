Зеленський відреагував на петицію про повернення Супрун на посаду голови МОЗ: що відомо

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про повернення Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров'я України.

Про це йдеться на сайті глави держави. Зеленський нагадав, що постановою Верховної Ради України від 30 березня 2020 року міністр охорони здоров'я України призначений Максим Степанов.

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Президент України наголосив, що новий глава МОЗ пріоритетами у своїй діяльності визначив боротьбу з коронавірусом і продовження медичної реформи.

Петицію про повернення Супрун на посаду глави МОЗ підтримали понад 25 тисяч українців.

Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію та розуміння необхідності продовження трансформації галузі охорони здоров’я, особливо в цей надзвичайно складний для кожного з нас час, у зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19, – написала пресслужба Зеленського.

Щодо продовження медичної реформи президент України наголосив, що з 1 квітня 2020 року в країні відповідно "стартувала програма медичних гарантій для всіх видів медичної допомоги".

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Нагадаємо, Уляна Супрун очолювала Міністерство охорони здоров'я України з 1 серпня 2016 року по 29 серпня 2019 року.

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