Зеленський ввів у дію рішення РНБО про протидію коронавірусу: що воно передбачає

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 13 березня щодо протидії поширенню коронавірусу. Сам указ передбачає невідкладні дії для гарантій національної безпеки в умовах епідемії.

Своїм указом президент зобов'язав низку державних структур вжити заходів для непоширення коронавірусу в Україні.

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Кабінет Міністрів України повинен:

з 17 березня на 2 тижні закрити кордон для регулярних пасажирських перевезень;

з 16 березня заборонити в'їзд в Україну іноземцям;

проаналізувати можливість негайно реагувати для протидії коронавірусу;

підготувати законопроєкт про вилучення медичних засобів для захисту від коронавірусу з закону про публічні закупівлі ліків;

укомплектувати тест-системами КПВВ на Донбасі і на адмінмежі з Кримом;

профінансувати виготовлення щонайменше 200 тисяч тест-систем;

забезпечити засобами захисту медиків, правоохоронців і рятувальників;

простимулювати виробництво в Україні засобів захисту від коронавірусу;

перевести урядовий антикризовий штаб щодо епідемії коронавірусу на цілодобовий режим;

забезпечити готовність лікарень до надання допомоги хворим на коронавірус;

відновити систему протиепідеміологічного захисту;

затвердити порядок самоізоляції людей з підозрою на коронавірус;

виділити Міністерству охорони здоров'я гроші на закупівлю ліків і медичного обладнання;

переглянути перепрофілювання ліжок у лікарнях;

своєчасно платити за закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних з протидією коронавірусу;

опрацювати разом з місцевою владою додаткове фінансове стимулювання лікарів;

активізувати інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Варто знати По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться

Міністерство охорони здоров'я зобов'язане:

опрацювати разом з МЗС можливість отримувати гуманітарну допомогу та закуповувати ліки за кордоном;

забезпечити прогнозовану необхідність експрес-тестів на коронавірус і забезпечити ними лікарні;

постійно оновлювати стандарти надання медичної допомоги відповідно до нових даних про коронавірус.

Крім того, указ стосується ще декількох державних органів.

Держслужба з питань безпечності продуктів :

разом з місцевою владою повинні посилити контроль за системами водопостачання;

: разом з місцевою владою повинні посилити контроль за системами водопостачання; Міністерство розвитку економіки :

переглянути державний резерв, передбачивши, щоб засобів особистої гігієни лікування респіраторних захворювань вистачило на 3 місяці;

: переглянути державний резерв, передбачивши, щоб засобів особистої гігієни лікування респіраторних захворювань вистачило на 3 місяці; Міністерство внутрішніх справ:

забезпечити дотримання правопорядку під час карантину і рекомендувати громадянам утриматися від поїздок за кордон;

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 14 березня на території України 4 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. З них 71-річна жінка з Радомишля померла. Причиною смерті назвали те, що вона вчасно не звернулася до лікарів, коли після повернення з Польщі відчула погіршення стану здоров'я.



Крім того, на території України діє трьохтижневий карантин – до 3 квітня. У цей час закриті усі навчальні заклади, а громадянам рекомендували за можливості працювати дистанційно.



Головні цифри епідемії коронавірусу / інфографіка 24 каналу