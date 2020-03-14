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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про протидію коронавірусу: що воно передбачає

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Зеленський підписав указ про протидію коронавірусу / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 13 березня щодо протидії поширенню коронавірусу. Сам указ передбачає невідкладні дії для гарантій національної безпеки в умовах епідемії.

Своїм указом президент зобов'язав низку державних структур вжити заходів для непоширення коронавірусу в Україні.

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Кабінет Міністрів України повинен:

  • з 17 березня на 2 тижні закрити кордон для регулярних пасажирських перевезень;
  • з 16 березня заборонити в'їзд в Україну іноземцям;
  • проаналізувати можливість негайно реагувати для протидії коронавірусу;
  • підготувати законопроєкт про вилучення медичних засобів для захисту від коронавірусу з закону про публічні закупівлі ліків;
  • укомплектувати тест-системами КПВВ на Донбасі і на адмінмежі з Кримом;
  • профінансувати виготовлення щонайменше 200 тисяч тест-систем;
  • забезпечити засобами захисту медиків, правоохоронців і рятувальників;
  • простимулювати виробництво в Україні засобів захисту від коронавірусу;
  • перевести урядовий антикризовий штаб щодо епідемії коронавірусу на цілодобовий режим;
  • забезпечити готовність лікарень до надання допомоги хворим на коронавірус;
  • відновити систему протиепідеміологічного захисту;
  • затвердити порядок самоізоляції людей з підозрою на коронавірус;
  • виділити Міністерству охорони здоров'я гроші на закупівлю ліків і медичного обладнання;
  • переглянути перепрофілювання ліжок у лікарнях;
  • своєчасно платити за закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних з протидією коронавірусу;
  • опрацювати разом з місцевою владою додаткове фінансове стимулювання лікарів;
  • активізувати інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо запобігання поширенню коронавірусу.

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Міністерство охорони здоров'я зобов'язане:

  • опрацювати разом з МЗС можливість отримувати гуманітарну допомогу та закуповувати ліки за кордоном;
  • забезпечити прогнозовану необхідність експрес-тестів на коронавірус і забезпечити ними лікарні;
  • постійно оновлювати стандарти надання медичної допомоги відповідно до нових даних про коронавірус.

Крім того, указ стосується ще декількох державних органів.

  • Держслужба з питань безпечності продуктів:
    разом з місцевою владою повинні посилити контроль за системами водопостачання;
  • Міністерство розвитку економіки:
    переглянути державний резерв, передбачивши, щоб засобів особистої гігієни лікування респіраторних захворювань вистачило на 3 місяці;
  • Міністерство внутрішніх справ:
    забезпечити дотримання правопорядку під час карантину і рекомендувати громадянам утриматися від поїздок за кордон;

Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 14 березня на території України 4 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. З них 71-річна жінка з Радомишля померла. Причиною смерті назвали те, що вона вчасно не звернулася до лікарів, коли після повернення з Польщі відчула погіршення стану здоров'я.

Крім того, на території України діє трьохтижневий карантин – до 3 квітня. У цей час закриті усі навчальні заклади, а громадянам рекомендували за можливості працювати дистанційно.


Головні цифри епідемії коронавірусу / інфографіка 24 каналу

Закриття кордонів через коронавірус: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
сьогодні
Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Міністерство внутрішніх справ Міністерство економічного розвитку і торгівлі РНБО Міністерство охорони здоров’я Кабінет Міністрів України Президент України Офіс Президента Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020
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