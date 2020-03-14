Зеленський ввів у дію рішення РНБО про протидію коронавірусу: що воно передбачає
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 13 березня щодо протидії поширенню коронавірусу. Сам указ передбачає невідкладні дії для гарантій національної безпеки в умовах епідемії.
Своїм указом президент зобов'язав низку державних структур вжити заходів для непоширення коронавірусу в Україні.
Важливо Зеленський звернувся до українців через спалах коронавірусу: головні тези
Кабінет Міністрів України повинен:
- з 17 березня на 2 тижні закрити кордон для регулярних пасажирських перевезень;
- з 16 березня заборонити в'їзд в Україну іноземцям;
- проаналізувати можливість негайно реагувати для протидії коронавірусу;
- підготувати законопроєкт про вилучення медичних засобів для захисту від коронавірусу з закону про публічні закупівлі ліків;
- укомплектувати тест-системами КПВВ на Донбасі і на адмінмежі з Кримом;
- профінансувати виготовлення щонайменше 200 тисяч тест-систем;
- забезпечити засобами захисту медиків, правоохоронців і рятувальників;
- простимулювати виробництво в Україні засобів захисту від коронавірусу;
- перевести урядовий антикризовий штаб щодо епідемії коронавірусу на цілодобовий режим;
- забезпечити готовність лікарень до надання допомоги хворим на коронавірус;
- відновити систему протиепідеміологічного захисту;
- затвердити порядок самоізоляції людей з підозрою на коронавірус;
- виділити Міністерству охорони здоров'я гроші на закупівлю ліків і медичного обладнання;
- переглянути перепрофілювання ліжок у лікарнях;
- своєчасно платити за закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних з протидією коронавірусу;
- опрацювати разом з місцевою владою додаткове фінансове стимулювання лікарів;
- активізувати інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо запобігання поширенню коронавірусу.
Варто знати По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться
Міністерство охорони здоров'я зобов'язане:
- опрацювати разом з МЗС можливість отримувати гуманітарну допомогу та закуповувати ліки за кордоном;
- забезпечити прогнозовану необхідність експрес-тестів на коронавірус і забезпечити ними лікарні;
- постійно оновлювати стандарти надання медичної допомоги відповідно до нових даних про коронавірус.
Крім того, указ стосується ще декількох державних органів.
- Держслужба з питань безпечності продуктів:
разом з місцевою владою повинні посилити контроль за системами водопостачання;
- Міністерство розвитку економіки:
переглянути державний резерв, передбачивши, щоб засобів особистої гігієни лікування респіраторних захворювань вистачило на 3 місяці;
- Міністерство внутрішніх справ:
забезпечити дотримання правопорядку під час карантину і рекомендувати громадянам утриматися від поїздок за кордон;
Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 14 березня на території України 4 підтверджені випадки захворювання на коронавірус. З них 71-річна жінка з Радомишля померла. Причиною смерті назвали те, що вона вчасно не звернулася до лікарів, коли після повернення з Польщі відчула погіршення стану здоров'я.
Крім того, на території України діє трьохтижневий карантин – до 3 квітня. У цей час закриті усі навчальні заклади, а громадянам рекомендували за можливості працювати дистанційно.