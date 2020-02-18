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Зеленський: Я привезу українців з Уханя в Кончу-Заспу, якщо перекриватимете дороги

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Евакуація українців з Уханя / president.gov.ua

Володимир Зеленський попросив українців підійти з розумінням до евакуації українців з Уханя та не перекривати дороги. Також президент заявив, що панікувати немає чого, адже Україна повністю готова до евакуації та має кілька варіантів для місця на карантин.

Про це Володимир Зеленський заявив під час засідання РНБО через бій поблизу Золотого.

До теми: Аваков показав захисні костюми персоналу, який евакуюватиме українців та розповів деталі

Днями низка ЗМІ поширила фейкову інформацію про те, що евакуйованих українців розмістять у Львівській області, а саме на Яворівщині в санаторії "Шкло", й що Україна взагалі начебто не готова до евакуації. Натомість деякі місцеві активісти почали підбурювати місцеве населення на протести.

В інших ЗМІ почала з'являтись інформація про те, що евакуйованих начебто планують розмістити на Тернопільщині у Микуланцях, через що очікуються протести. 

Натомість Володимир Зеленський закликав людей до розуміння і пообіцяв особисто привезти евакуйованих додому до тих, хто налаштовує людей на протести та поширює фейкові новини.

Це навіть не дорослі люди, це хлопчики й дівчата. Там багато людей 90-их років народження. Чесно кажучи, ми з вами повинні розуміти – ми забираємо своїх громадян, які є такими ж громадянами України, як і ми. А з приводу цих політичних "таваріщєй" –  якщо будете перекривати дороги й підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян… (а ми обов'язково їх привеземо додому, тому що це наш обов'язок – конституційний і просто людський, – зазначив президент)... Я обов'язково привезу наших громадян в Кончу-Заспу в їх особняки,
– заявив Володимир Зеленський.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус 2020 Володимир Зеленський Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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