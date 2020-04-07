Зеленський закликав не наражати на небезпеку рідних і цінувати кожну мить

Президент України попросив українців бути терпеливими під час карантину та цінувати близьких. Зокрема, не піддаватися спокусі гарної погоди та не йти гуляти заради безпеки рідних. Адже ви можете повернутись інфікованим та заразити близьких.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час звернення до українців.

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Президент зазначив, що прекрасно розуміє, як складно бути у чотирьох стінах, з одними й тими ж людьми, адже трапляються сварки і побутові конфлікти, втім обмежувальні заходи необхідні.

Володимир Зеленський “Так, іноді хочеться втекти, вийти на вулицю, особливо, коли така гарна погода. Але подумайте про те, що на вулиці ви можете підхопити вірус і принести його додому, до своєї сім'ї”.

Президент застеріг, що втрачати рідних боляче та складно, а відтак, треба цінувати кожну мить. Зеленський ще раз закликав українців не піддавати рідних небезпеці та дотримуватися карантинних обмежень.

Володимир Зеленський “Ваші близькі можуть захворіти, і не дай боже, я дійсно цього нікому не бажаю, але вони можуть навіть померти. Ми всі колись втрачали близьких людей, а потім кусали лікті, що не цінували кожну мить, що так багато не встигли їм сказати, що не встигли вибачитись за всі слова сказані на емоціях. Давайте цінувати тих, хто зараз поруч з нами. Бо повернутись можливо, а повернути тих, кого втратили – ні”.

Відеозвернення президента Зеленського: