Зеленський закликав не наражати на небезпеку рідних і цінувати кожну мить
Президент України попросив українців бути терпеливими під час карантину та цінувати близьких. Зокрема, не піддаватися спокусі гарної погоди та не йти гуляти заради безпеки рідних. Адже ви можете повернутись інфікованим та заразити близьких.
Про це повідомив Володимир Зеленський під час звернення до українців.
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Президент зазначив, що прекрасно розуміє, як складно бути у чотирьох стінах, з одними й тими ж людьми, адже трапляються сварки і побутові конфлікти, втім обмежувальні заходи необхідні.
Президент застеріг, що втрачати рідних боляче та складно, а відтак, треба цінувати кожну мить. Зеленський ще раз закликав українців не піддавати рідних небезпеці та дотримуватися карантинних обмежень.
Відеозвернення президента Зеленського:
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