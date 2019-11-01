В Україні прогнозують землетрус: як діяти та що робити

На Закарпатті та Одещині прогнозують землетрус за шкалою 8 балів. При такій потужності у будинках можуть утворюватись великі тріщини в стінах, а також обвалюватись труби та пам'ятники. Дії під час землетрусу повинні бути спокійними, проте швидкими та обдуманими.

Якщо маєте змогу покинути приміщення на початку землетрусу – зробіть це швидко і дуже обережно. Вийдіть на відкриту місцевість, в жодному випадку не стійте біля дерев, бігбордів, вітрин, будинків та поруч з лініями електропередач. Не стійте на мостах та уникайте шляхопроводів. Якщо не потребуєте допомоги, не користуйтесь телефоном, аби не перевантажити телефонну лінію.

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Що робити до землетрусу

Огляньте будинок, визначте речі, які можуть падати під час землетрусу: посуд, книги, картини, тощо. Перемістіть їх на підлогу, особливо, якщо це важкі та травмонебезпечні предмети. Це найпростіше, що ви можете зробити, й це може вберегти не лише життя, а й ваше майно;

Про всяк випадок зберіть документи та гроші та тримайте при собі;

Домовтеся з родиною чи друзями, де зустрінетесь після закінчення землетрусу;

Подбайте про аптечку;

Як пережити землетрус в приміщенні

При землетрусі за 8-бальною шкалою предмети можуть падати та перекидатись. В жодному випадку не стійте під люстрами, не підходьте до дзеркал, шаф, високих меблів, полиць і будь-яких великих побутових приладів, які можуть завдати серйозних ушкоджень;

Ляжте на підлогу біля опорної та закрийте голову і шию руками чи подушкою;

Якщо є міцний стіл – заховайтесь під ним;

Забудьте про користування балконом – в жодному випадку не виходьте на нього;

Якщо користуєтеся інвалідним візком, перемістіться до опорної стіни, зафіксуйте колеса та закрийте голову;

Якщо ви в дорозі і почався землетрус

Не зупиняйтеся на мостах, під ними та в тунелях;

Не зупиняйтеся під деревами, лініями електропередач, ліхтарями та дорожніми знаками;

Обережно зупиніться на узбіччі та поставте автомобіль на ручні гальма;

До закінчення землетрусу залишайтесь в машині;

Що робити після землетрусу

Переконайтеся, що ви чи ніхто інший не поранений. Якщо хтось постраждав, викличте швидку та спробуйте надати першу допомогу;

Обов'язково перевірте ваш будинок на безпечність: на наявність пожежі, розлиті токсичні речовини, чи немає витоків газу й чи не пошкоджені електричні дроти;

Обережно відкривайте кімнатні двері та в шафах, аби переконатись, що на вас нічого не впаде;

Не стійте під будинками;

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