В Україні прогнозують землетрус: як діяти та що робити
На Закарпатті та Одещині прогнозують землетрус за шкалою 8 балів. При такій потужності у будинках можуть утворюватись великі тріщини в стінах, а також обвалюватись труби та пам'ятники. Дії під час землетрусу повинні бути спокійними, проте швидкими та обдуманими.
Якщо маєте змогу покинути приміщення на початку землетрусу – зробіть це швидко і дуже обережно. Вийдіть на відкриту місцевість, в жодному випадку не стійте біля дерев, бігбордів, вітрин, будинків та поруч з лініями електропередач. Не стійте на мостах та уникайте шляхопроводів. Якщо не потребуєте допомоги, не користуйтесь телефоном, аби не перевантажити телефонну лінію.
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Що робити до землетрусу
- Огляньте будинок, визначте речі, які можуть падати під час землетрусу: посуд, книги, картини, тощо. Перемістіть їх на підлогу, особливо, якщо це важкі та травмонебезпечні предмети. Це найпростіше, що ви можете зробити, й це може вберегти не лише життя, а й ваше майно;
- Про всяк випадок зберіть документи та гроші та тримайте при собі;
- Домовтеся з родиною чи друзями, де зустрінетесь після закінчення землетрусу;
- Подбайте про аптечку;
Як пережити землетрус в приміщенні
- При землетрусі за 8-бальною шкалою предмети можуть падати та перекидатись. В жодному випадку не стійте під люстрами, не підходьте до дзеркал, шаф, високих меблів, полиць і будь-яких великих побутових приладів, які можуть завдати серйозних ушкоджень;
- Ляжте на підлогу біля опорної та закрийте голову і шию руками чи подушкою;
- Якщо є міцний стіл – заховайтесь під ним;
- Забудьте про користування балконом – в жодному випадку не виходьте на нього;
- Якщо користуєтеся інвалідним візком, перемістіться до опорної стіни, зафіксуйте колеса та закрийте голову;
Якщо ви в дорозі і почався землетрус
- Не зупиняйтеся на мостах, під ними та в тунелях;
- Не зупиняйтеся під деревами, лініями електропередач, ліхтарями та дорожніми знаками;
- Обережно зупиніться на узбіччі та поставте автомобіль на ручні гальма;
- До закінчення землетрусу залишайтесь в машині;
Що робити після землетрусу
- Переконайтеся, що ви чи ніхто інший не поранений. Якщо хтось постраждав, викличте швидку та спробуйте надати першу допомогу;
- Обов'язково перевірте ваш будинок на безпечність: на наявність пожежі, розлиті токсичні речовини, чи немає витоків газу й чи не пошкоджені електричні дроти;
- Обережно відкривайте кімнатні двері та в шафах, аби переконатись, що на вас нічого не впаде;
- Не стійте під будинками;
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