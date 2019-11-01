В Україні прогнозують землетрус: як діяти та що робити

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Землетрус на Закарпатті 2019 – як діяти під час землетрусу та після
Землетрус: що повинен знати кожен / ESI

На Закарпатті та Одещині прогнозують землетрус за шкалою 8 балів. При такій потужності у будинках можуть утворюватись великі тріщини в стінах, а також обвалюватись труби та пам'ятники. Дії під час землетрусу повинні бути спокійними, проте швидкими та обдуманими.

Якщо маєте змогу покинути приміщення на початку землетрусу – зробіть це швидко і дуже обережно. Вийдіть на відкриту місцевість, в жодному випадку не стійте біля дерев, бігбордів, вітрин, будинків та поруч з лініями електропередач. Не стійте на мостах та уникайте шляхопроводів. Якщо не потребуєте допомоги, не користуйтесь телефоном, аби не перевантажити телефонну лінію.

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Що робити до землетрусу

  • Огляньте будинок, визначте речі, які можуть падати під час землетрусу: посуд, книги, картини, тощо. Перемістіть їх на підлогу, особливо, якщо це важкі та травмонебезпечні предмети. Це найпростіше, що ви можете зробити, й це може вберегти не лише життя, а й ваше майно;
  • Про всяк випадок зберіть документи та гроші та тримайте при собі;
  • Домовтеся з родиною чи друзями, де зустрінетесь після закінчення землетрусу;
  • Подбайте про аптечку;

Як пережити землетрус в приміщенні

  • При землетрусі за 8-бальною шкалою предмети можуть падати та перекидатись. В жодному випадку не стійте під люстрами, не підходьте до дзеркал, шаф, високих меблів, полиць і будь-яких великих побутових приладів, які можуть завдати серйозних ушкоджень;
  • Ляжте на підлогу біля опорної та закрийте голову і шию руками чи подушкою;
  • Якщо є міцний стіл – заховайтесь під ним;
  • Забудьте про користування балконом – в жодному випадку не виходьте на нього;
  • Якщо користуєтеся інвалідним візком, перемістіться до опорної стіни, зафіксуйте колеса та закрийте голову; 

Якщо ви в дорозі і почався землетрус

  • Не зупиняйтеся на мостах, під ними та в тунелях;
  • Не зупиняйтеся під деревами, лініями електропередач, ліхтарями та дорожніми знаками;
  • Обережно зупиніться на узбіччі та поставте автомобіль на ручні гальма;
  • До закінчення землетрусу залишайтесь в машині;

Що робити після землетрусу

  • Переконайтеся, що ви чи ніхто інший не поранений. Якщо хтось постраждав, викличте швидку та спробуйте надати першу допомогу;
  • Обов'язково перевірте ваш будинок на безпечність: на наявність пожежі, розлиті токсичні речовини, чи немає витоків газу й чи не пошкоджені електричні дроти; 
  • Обережно відкривайте кімнатні двері та в шафах, аби переконатись, що на вас нічого не впаде;
  • Не стійте під будинками; 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань Землетрус Новини Закарпаття
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