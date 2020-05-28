Що робити, якщо вас зґвалтували та як побороти наслідки

Країну потрясла новина про зґвалтування дівчини правоохоронцями в Кагарлику. Цинізм, жорстокість та відчуття безкарності зашкалюють. Це резонансна історія, але не єдина історія зґвалтування. Варто розуміти, що крім цієї дівчини є сотні тисяч інших жертв, які постраждали від гвалтівників в Україні.

Зґвалтування – тяжка травма, пережити яку без допомоги фахівця може не кожна жертва насильства. Окрім фізичного болю, людина отримує надсильний психологічний удар.

24 канал поспілкувався з психологинею Давиденко Інною, яка пояснила, чому не варто мовчати про насильство, якщо воно сталось і як жити далі, якщо ви стали жертвоюґвалтівника.

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Будь-яка реакція на факт насилля є правильною

Забути увесь біль і шок, який отримують люди під час зґвалтування майже неможливо. Аби знову відчути себе вільними, щасливими та елементарно захотіти жити знову, доведеться пройти важкий шлях.

Переважно люди, які пережили насильство мовчать та страждають на самоті, можуть звинувачувати у тому, що сталось себе, жалкувати про власні вчинки.

Емоції підсилюються страхом осуду та несприйняття рідними та суспільством, а тому вони часто вирішують мовчати та нікому не розповідати про зґвалтування.

Інна Давиденко “Жертви часто замовчують факт насилля. Причин багато, це і уникнення травматичних спогадів, і страх розповісти спогади фрагментам, не точно, бути висміяною, відчуття, що це відбувалось не з ними.

Слід пам’ятати, що будь-яка реакція на факт насилля є правильною”

Це НЕ ваша відповідальність

Якщо ви вирішили не розповідати про зґвалтування з тих чи інших причин, це ваше право! Ніхто не повинен змушувати вас заявляти про це, зважте для себе усі за і проти, але головне не звинувачуйте себе.

Відповідальність за злочин лише на ґвалтівнику. Насильство не залежить ні від зовнішнього вигляду жертви, ні від її поведінки. Не слід думати, що це ви спровокували зґвалтування.

Важливий момент у тому, що мотиви ґвалтівника інші – він проявив насильство не від сексуального бажання, а від жадання влади та сили.



Насильники часто маніпулюють емоціями жертви / Фото Unsplash

Що б не сталося, це була не твоя вина. Вина за зґвалтування лягає виключно на ґвалтівника.

Часто вони можуть хотіти посилити свою владу та змушувати людину, до якої вчинили насильство, повірити, що насправді це його чи її вина, використовуючи такі фрази як, "ти ж сама\сам хотів цього", "а нащо ти розраховувала", або "ти сама просила/спровокувала".

Варто розуміти, що це ще один спосіб контролю. Правда в тому, що немає виправдання ґвалтівнику, це абсолютно його слабкість та злочин.

Чому не варто мовчати

Психологиня Інна Давиденко пояснила, що у випадку, якщо жертва вирішує мовчати та нікому не розповідати про пережите, негативні переживання, емоції і спогади мають вплив не тільки на ментальне здоров’я, а й на соматичне самопочуття (порушення сну, апетиту та інші порушення).

Інна Давиденко “Однією з проблем, яка може виникнути після зґвалтування, є ПТСР – посттравматичний стресовий розлад, який також слід пропрацювати з психотерапевтом”.

Як проявляється постравматичний розлад:

на фізіологічному рівні – запаморочення, нудота, порушення сну, апетиту, відсутність лібідо, біль в шлунку, головні болі;

на психологічному рівні – панічні атаки, порушення когнітивних функцій, депресія, соматоформні розлади;

поведінкові – суїцидальні думки, залежна поведінка (зловживання алкоголем, наркотиками).

В кінцевому результаті біль та переживання фактично руйнують людину.

Визнати та поділитися пережитим зі спеціалістом, з людиною якій довіряєте, необхідно. Це дуже складний і сміливий крок, але з нього починається вихід з травматичного стану.



Вийти з пригніченого стану можливо / Фото Unsplash

Допомогти можуть: психолог, кризова служба, групові заняття з іншими жертвами. Розуміння, що ви не одні та підтримка – допоможуть вийти з пригніченого стану.

Як пережити зґвалтування

Чим більше часу пройде з моменту зґвалтування, тим більша ймовірність виникнення хронічних розладів, в тому числі і ПТСР. Тому, важливо повірити у свої сили після пережитого.

Інна Давиденко Ви не винні в тому що сталося. Вашої відповідальності в тому немає.

Ви заслуговуєте на те, щоб до вас ставитися з повагою.

Ви самі можете вирішувати, що краще для вас. Самі можете робити вибір у своєму житті.

Ви не самотні й завжди можете звернутися за допомогою.

Що варто зробити, якщо зазнали насильства

Після зґвалтування обов'язково зверніться до лікаря. Спершу важливо отримати медичну допомогу, варто виключити ймовірність передачі інфекцій, що передаються статевим шляхом та внутрішніх травм.

За медичною допомогою варто звернутися відразу, не переодягаючись і не приймаючи душ. Може бути важко, захочеться змити всі сліди сексуального насильства. Але огляд відразу ж після злочину – кращий спосіб забезпечити належне медичне лікування.

Медичний огляд також потрібний, якщо ви вирішили повідомити про злочин, це забезпечить докази, необхідні для суду в разі порушення кримінальної справи проти насильника.

Зґвалтування – це не проблема жертв, це проблема насильників, які відчувають безкарність за руйнування життя і свободи інших людей. Більшість зґвалтувань не розслідують, бо про них просто не заявляють.

Це важко, боляче, але сміливо – не мовчати, а заявити. Вам не повинно бути соромно за чужі помилки та злочини.



Сексуальне насильство проти чоловіків / Фото Unsplash

Зґвалтування чоловіків: чому агресія не має статі

Варто також знати, що жертвою сексуального насильства може стати, як жінка, так і чоловік. Проблему насильства проти чоловіків не так широко обговорюють передусім тому, що самі чоловіки приховують подібні травматичні ситуації.

Серед чоловіків теж є жертви зґвалтувань та насильства! Вони теж можуть потребувати допомоги та підтримки.

Упередження та стереотипи не дозволяють нам розуміти, що зґвалтування – не залежить від гендеру, агресори не мають статі.

Відтак, якщо чоловік зазнає насильства він майже ніколи не заявляє про це, бо вважає, це слабкістю чи соромом, але це не так! Це та ж маніпуляція, аби виправдати кривдника і викликати в жертви почуття вини.

Чоловік може зазнати сексуального насилля як від особи жіночої статі, так і чоловічої. Неправильно також думати, що чоловіча ерекція є згодою і не може виникнути, якщо чоловік відчуває страх, злість, гнів і інші негативні емоції.

Будь-хто може зазнати насильства, це не його вина і не його секрет. Травматичні ситуації не повинні руйнувати життя, психологічна допомога та розуміння – ключ до відновлення психоемоційного стану після акту насильства.