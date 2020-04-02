Жертви коронавірусу найчастіше помирають через серце
Лікарі помітили, що пацієнти з COVID-19 найчастіше помирають саме через проблеми з серцем, а не через легеневу пневмонію.
Під час дослідження фахівці встановили, що рівень смертності був значно вищим серед пацієнтів з хворобами серця, повідомляє JAMA Cardiology.
До теми Знайшли слабке місце коронавірусу – вся справа в шипах
В ході дослідження виявилось, що рівень смертності серед пацієнтів з хворобами серця був значно вищим ніж серед пацієнтів зі здоровим серцем – 51% проти 4,5%.
На моєму досвіді я зрозумів, що більшість людей насправді помирають від хвороб серця, а не від пневмонії, тому (результати дослідження, – ред.) для мене не стали сюрпризом,
– сказав Healthline лікар Мохаммад Маджид, доцент кафедри кардіології Медичної школи МакГоверн при UTHealth.
Відтак, фахівці вважають, що лікарі повинні особливо доглядати за пацієнтами з серцево-судинними хворобами.
Кардіолог з Техасу Сріенівас Гудіметла додав, що поки проти COVID-19 немає вакцини, вилікуватися можна лише завдяки "агресивній" підтримці загального стану.
Тобто при коронавірусі важлива й підтримка артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та вторинних інфекцій, а також підтримка функції нирок та дихального стану за допомогою апаратів штучної вентиляції легень.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
У Києві зафіксували першу смерть від коронавірусу: подробицісьогодні , 12:22
-
Коронавірус у США: кількість померлих та хворих різко зросласьогодні , 08:02
-
В Китаї знову зафіксували спалах коронавірусу: 1 600 випадків за добусьогодні , 10:23
-
В Україні підтвердили вже 804 випадки коронавірусусьогодні , 10:02
-
Коронавірус у Німеччині: кількість хворих вже понад 77 тисячсьогодні , 09:18
-
Чому всі люди мають носити захисну маску: пояснення МОЗсьогодні , 10:51