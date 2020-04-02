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Жертви коронавірусу найчастіше помирають через серце

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Від коронавірусу найчастіше помирають люди з серцевими хворобами / unsplash.com

Лікарі помітили, що пацієнти з COVID-19 найчастіше помирають саме через проблеми з серцем, а не через легеневу пневмонію.

Під час дослідження фахівці встановили, що рівень смертності був значно вищим серед пацієнтів з хворобами серця, повідомляє JAMA Cardiology.

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В ході дослідження виявилось, що рівень смертності серед пацієнтів з хворобами серця був значно вищим ніж серед пацієнтів зі здоровим серцем – 51%  проти 4,5%.

На моєму досвіді я зрозумів, що більшість людей насправді помирають від хвороб серця, а не від пневмонії, тому (результати дослідження, – ред.) для мене не стали сюрпризом,
– сказав Healthline лікар Мохаммад Маджид, доцент кафедри кардіології Медичної школи МакГоверн при UTHealth.

Відтак, фахівці вважають, що лікарі повинні особливо доглядати за пацієнтами з серцево-судинними хворобами.

Кардіолог з Техасу Сріенівас Гудіметла додав, що поки проти COVID-19 немає вакцини, вилікуватися можна лише завдяки "агресивній" підтримці загального стану.

Тобто при коронавірусі важлива й підтримка артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та вторинних інфекцій, а також підтримка функції нирок та дихального стану за допомогою апаратів штучної вентиляції легень. 

Коронавірус
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 дослідження Серцево-судинні захворювання Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Жертви
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