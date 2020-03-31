Жертви коронавірусу: у Чернівецькій області померли ще двоє людей

У Чернівецькій області через коронавірус померли ще двоє людей. Померла жінка, яку госпіталізували лише вчора, до того вона лікувалася самостійно. Друга жертва – чоловік, який кілька днів був у важкому стані в реанімації.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької ОДА.

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Що відомо про померлих

Жінці було 65 років. Вона звернулася за допомогою до лікарів Хотинської центральної районної лікарні 25 березня. До того три дні лікувалася вдома. 30 березня після обіду їй розпочали неінвазивну вентиляцію легень. Ввечері діагноз COVID-19 підтвердили лабораторно. 31 березня стан недужої різко погіршився, жінка померла.

Друга жертва – чоловік 58 років, його госпіталізували до Обласної клінічної лікарні 24 березня. З 27 березня хворий перебував у реанімації у важкому стані, а 28 березня у нього було підтверджено COVID-19. У ніч проти 30 березня його стан значно погіршився. Чоловік хворів також на цукровий діабет.

Важливо! Станом на 31 березня на Буковині підтвердили 90 випадків захворювання на COVID-19. Перший випадок зараження виявили саме в Чернівецькій області. Наразі чоловік одужав.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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