Жінка, через яку на карантин у Молдові відправили українців, не знала, що в неї коронавірус

Родичі жінки з коронавірусом, яка покинула лікарню в Італії та літаком добралася до Молдови, кажуть: вона не знала про свій діагноз. Італійські медики начебто не підтвердили у неї Covid-19. Зараз син хворої звинувачує лікарів з Італії у халатності та просить допомоги з ліками для матері.

Жінка, що привезла коронавірус у Молдову, 7 березня вирушила з Італії на батьківщину рейсом Мілан – Кишинів. Через цей вчинок владі Молдови довелося відправити на 14-денний карантин 45 пасажирів, які у літаку перебували у безпосередній близькості до місця хворої. Серед них є українці. Вчинок жінки прем’єр Молдови назвав безвідповідальним.

Зараз хвора у стабільно важкому стані. Втім, її син поспішив заявити: його матір взяла квиток на літак після того, як в лікарні Італії у неї не підтвердили коронавірус. Про це він розповів виданню Diez.

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За його словами, 48-річна жінка працювала в італійському Бергамо, де доглядала за літньою італійкою. Втім, тиждень тому вона захворіла і звернулася в лікарню з підозрою про коронавірус. Поки вона була у лікарні, італійку, за якою вона доглядала, госпіталізували з серцевим нападом.

Італійські лікарі, як стверджує син, виписали його матір, зі словами, що у неї немає коронавірусу. Вони прописали їй антибіотики.

Водночас, донька італійки сказала, що в її послугах більше нема потреби. Через відсутність роботи та даху над головою жінка взяла квиток на літак додому, 2 ночі перед своїм відправленням провела в готелі.

До моменту госпіталізації в Італії у жінки була підвищена температура, кашель і гостра дихальна недостатність.

В італійському Бергамо хвора на коронавірус жінка провела 2 ночі у готелі, а потім прибула у Мілан, звідки літаком відправилася у Кишинів

Зараз син інфікованої жінки переймається, що у Молдові його мамі не зможуть надати необхідну допомогу. Тому він просить владу зв'язатися з лікарями у Бергамо, аби вони визнали свою халатність і допомогли його матері необхідними ліками.