Жінка народила двійню від двох різних чоловіків

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Жінка у Китаї народила двійну від двох різних чоловіків (ілюстрація)
Жінка у Китаї народила двійну від двох різних чоловіків (ілюстрація) / babycentre.co.uk

Мешканка китайського міста Сяйминь народила двійню від двох різних чоловіків. Для того, щоб внести у міський регістр і визнати їх громадянами країни – необхідно зробити ДНК-тест.

Цей тест показав – хлопчики народилися одразу від двох батьків, пише The Mirror.

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Чоловік жінки є батьком лише однієї дитини. Він підтвердив, що один з близнюків не схожий на нього.

Спершу жінка заперечувала, що цього не може бути. Але пізніше жінка визнала: вони один раз зрадила свого партнера з малознайомим чоловіком. Виявилося, що одного разу достатньо, щоб стати батьком одного з двійнят.

Чоловік жінки каже, що хоче виховувати і ростити свою дитину, але не хоче витрачати гроші і сили на чужого.
Феномен жінки називається суперфекундація.

 
Суперфекундація – що це?

Це запліднення двох яйцеклітин під час однієї овуляції сперматозоїдами двох різних чоловіків. За різними оцінками, ймовірність явища становить від одного на 400 до одного на 13 тисяч випадків.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Китай Вагітність і пологи
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